Доктор Авинаш Хари Нараянан раскрыл наиболее тревожные симптомы сахарного диабета второго типа. Об этом пишет издание Mirror.

Диабет нередко называют тихим убийцей, объясняется это тем, что он не сразу проявляется, так как его первые симптомы не принимают всерьез.

Доктор Авинаш Хари Нараянан, ведущий эксперт по анализу крови и клинический руководитель Лондонской медицинской лаборатории, объяснил, на какие проблемы стоит обратить внимание.

Первый признак - сухая, зудящая кожа. Из-за повышения сахара в крови нарушается кровообращение в капиллярах, поэтому кожа может сохнуть и зудеть.

Второй признак - покалывание или онемение рук, ног или ступней.

Со временем нарушение кровообращения приводит к тому, что клетки недополучают кислород и питательные вещества, из-за чего происходит повреждение нервов.