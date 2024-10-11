Почему важно контролировать уровень липидов в крови

Избыток липидов может приводить к серьезным заболеваниям, поэтому очень важно контролировать их уровень в крови. О том, как это делать, в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт и кардиолог клиники La Salute Арина Арланова.

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Липиды, в частности холестерин, участвуют в образовании клеточных мембран и являются основой для синтеза гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Триглицериды обеспечивают энергией клетки. Однако, как подчеркивает специалист, когда уровень липидов превышает нормальные значения, они начинают представлять опасность для сердечно-сосудистой системы.

Опасность повышенного уровня липидов

Повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови приводит к накоплению липидов на стенках артерий. Это образование называется атеросклеротической бляшкой, которая со временем сужает сосуды, затрудняя кровоток. Такое сужение сосудов может вызвать ишемию, когда ткани и органы получают недостаточно кислорода. Процесс этот происходит постепенно, и человек может не замечать никаких симптомов до тех пор, пока болезнь не достигнет критической стадии.

"Одна из серьезных проблем — образование тромбов. Атеросклеротические бляшки могут повреждаться, образуя трещины, что приводит к образованию тромбов. Это может вызывать инфаркты миокарда или инсульты, когда тромб перекрывает кровоток к сердцу или мозгу", — объяснила кардиолог.

Регулярный мониторинг липидов позволяет вовремя обнаружить отклонения и предпринять меры для их коррекции. Это особенно важно для людей, находящихся в группе риска. Среди таких факторов Арина Арланова выделяет:

Лишний вес. Жировая ткань влияет на обмен веществ, способствуя накоплению "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП).

Малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности ухудшает липидный обмен, что способствует накоплению холестерина.

Наследственная предрасположенность. Генетические факторы могут повышать уровень липидов даже при соблюдении диеты и активности.

Сахарный диабет. Повышенный уровень сахара в крови способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Гипертония. Высокое давление может повреждать сосудистые стенки, усиливая риск накопления липидов.

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"Регулярные анализы на липиды особенно важны для тех, кто находится в группе риска. На основе данных о липидах можно корректировать образ жизни и принимать профилактические меры", — отметила терапевт.

Как контролировать уровень липидов?

Поддержание нормального уровня липидов возможно при правильном подходе к питанию, физической активности и избавлении от вредных привычек. Как подчёркивает Арланова, «плохой» холестерин (ЛПНП) необходимо снижать, тогда как уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП) — повышать. Вот несколько рекомендаций, которые помогут это сделать:

Корректировка питания. Увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые, помогает снизить уровень ЛПНП. Полезные жиры, содержащиеся в рыбе, орехах и оливковом масле, способствуют повышению уровня ЛПВП. Стоит избегать трансжиров и насыщенных жиров, которые способствуют накоплению холестерина.

Физическая активность. Регулярные умеренные физические нагрузки — минимум 30 минут в день — улучшают липидный обмен и снижают уровень ЛПНП. Это могут быть как кардионагрузки, так и силовые тренировки.

Отказ от курения и алкоголя. Эти вредные привычки нарушают липидный баланс и способствуют развитию атеросклероза.

Лекарственная терапия

Для людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний врач может назначить медикаментозную терапию. Статины, одни из наиболее распространённых препаратов, снижают уровень холестерина и предотвращают образование новых бляшек. Однако, как подчеркивает Арланова, лекарственную терапию необходимо подбирать индивидуально и только под наблюдением врача, так как есть различные противопоказания и возможные побочные эффекты.

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