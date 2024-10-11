Почему важно контролировать уровень липидов в крови
Избыток липидов может приводить к серьезным заболеваниям, поэтому очень важно контролировать их уровень в крови. О том, как это делать, в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт и кардиолог клиники La Salute Арина Арланова.
Липиды, в частности холестерин, участвуют в образовании клеточных мембран и являются основой для синтеза гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Триглицериды обеспечивают энергией клетки. Однако, как подчеркивает специалист, когда уровень липидов превышает нормальные значения, они начинают представлять опасность для сердечно-сосудистой системы.
Опасность повышенного уровня липидов
Повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови приводит к накоплению липидов на стенках артерий. Это образование называется атеросклеротической бляшкой, которая со временем сужает сосуды, затрудняя кровоток. Такое сужение сосудов может вызвать ишемию, когда ткани и органы получают недостаточно кислорода. Процесс этот происходит постепенно, и человек может не замечать никаких симптомов до тех пор, пока болезнь не достигнет критической стадии.
"Одна из серьезных проблем — образование тромбов. Атеросклеротические бляшки могут повреждаться, образуя трещины, что приводит к образованию тромбов. Это может вызывать инфаркты миокарда или инсульты, когда тромб перекрывает кровоток к сердцу или мозгу", — объяснила кардиолог.
Регулярный мониторинг липидов позволяет вовремя обнаружить отклонения и предпринять меры для их коррекции. Это особенно важно для людей, находящихся в группе риска. Среди таких факторов Арина Арланова выделяет:
- Лишний вес. Жировая ткань влияет на обмен веществ, способствуя накоплению "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП).
- Малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности ухудшает липидный обмен, что способствует накоплению холестерина.
- Наследственная предрасположенность. Генетические факторы могут повышать уровень липидов даже при соблюдении диеты и активности.
- Сахарный диабет. Повышенный уровень сахара в крови способствует образованию атеросклеротических бляшек.
- Гипертония. Высокое давление может повреждать сосудистые стенки, усиливая риск накопления липидов.
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"Регулярные анализы на липиды особенно важны для тех, кто находится в группе риска. На основе данных о липидах можно корректировать образ жизни и принимать профилактические меры", — отметила терапевт.
Как контролировать уровень липидов?
Поддержание нормального уровня липидов возможно при правильном подходе к питанию, физической активности и избавлении от вредных привычек. Как подчёркивает Арланова, «плохой» холестерин (ЛПНП) необходимо снижать, тогда как уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП) — повышать. Вот несколько рекомендаций, которые помогут это сделать:
- Корректировка питания. Увеличение потребления продуктов, богатых клетчаткой, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые, помогает снизить уровень ЛПНП. Полезные жиры, содержащиеся в рыбе, орехах и оливковом масле, способствуют повышению уровня ЛПВП. Стоит избегать трансжиров и насыщенных жиров, которые способствуют накоплению холестерина.
- Физическая активность. Регулярные умеренные физические нагрузки — минимум 30 минут в день — улучшают липидный обмен и снижают уровень ЛПНП. Это могут быть как кардионагрузки, так и силовые тренировки.
- Отказ от курения и алкоголя. Эти вредные привычки нарушают липидный баланс и способствуют развитию атеросклероза.
Лекарственная терапия
Для людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний врач может назначить медикаментозную терапию. Статины, одни из наиболее распространённых препаратов, снижают уровень холестерина и предотвращают образование новых бляшек. Однако, как подчеркивает Арланова, лекарственную терапию необходимо подбирать индивидуально и только под наблюдением врача, так как есть различные противопоказания и возможные побочные эффекты.
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