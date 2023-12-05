Как быстро понизить давление: эффективные и безопасные методы

Повышенное давление – серьезная проблема, с которой сталкивается огромное количество людей. Если гипертония коснулась и вас, это повод обратиться к лечащему врачу и пройти обследование – уже после этого специалист подберет для вас медикаменты, а также даст рекомендации по тому, как следует изменить свой образ жизни.

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Однако если вы еще не успели посетить лечащего врача, а давление нужно снизить здесь и сейчас, можно воспользоваться некоторыми безопасными, но эффективными способами.

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Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Чай с мятой

Возьмите немного листьев мяты и залейте их кипятком на 10 минут. Когда чай остынет, выпейте его медленными глотками. Такой отвар поможет снизить артериальное давление.

Однако не забывайте о том, что мята усиливает действие препаратов против высокого давления, поэтому сочетать мяту и лекарства нельзя.

Глубокое дыхание

По данным исследований, глубокое дыхание – один из самых эффективных способов быстро снизить артериальное давление. Прежде всего необходимо расслабиться и прикрыть глаза. Затем сделать глубокий вдох при помощи живота, считая до пяти. Не забудьте положить на живот руку, чтобы прочувствовать, как он поднимается. Далее сделайте выход на пять счетов. Продолжайте глубоко дышать еще 3-5 минут.

Кроме того, вы можете попробовать задерживать дыхание после выдоха на 8-10 секунд. Делайте так, как вам комфортно.

За счет того, что с большим объемом вдоха и выдоха растет концентрация кислорода в крови, нагрузка на сосуды снижается, и давление падает.

Горячая ванночка

Налейте в тазик воду температурой около 45 градусов, а затем погрузите в нее руки или ноги на 10 минут. Благодаря горячей воде сосуды начнут расширяться, к ним прильет кровь, и давление снизится.

Шоколад

Шоколад позволяет снизить давление за счет флаванолов, содержащихся в составе. Лучше всего отдавать предпочтение темному шоколаду без добавок, поскольку такой шоколад богат флаванолами.