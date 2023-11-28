Пониженный гемоглобин: причины и методы лечения

Пониженный гемоглобин – довольно частая проблема, с которой сталкиваются люди. Низкий уровень гемоглобина сказывается на самочувствии, вызывая слабость и проблемы со здоровьем.

“Рамблер” пообщался с терапевтом Анастасией Тимощенко, чтобы узнать, по каким причинам происходит дефицит гемоглобина и как восстановить его уровень.

Что такое гемоглобин

Кровь состоит из трех видов клеток: лейкоцитов (белые кровяные клетки), тромбоциты (кровяные пластинки) и эритроциты (красные кровяные клетки). Гемоглобин – это железосодержащий белок красных кровяных клеток. Именно он удерживает кислород, чтобы доставить его к тканям организма.

Причины снижения уровня гемоглобина

Снижение уровня гемоглобина – состояние, получившее название анемия. Встречается оно достаточно часто и может быть связано с рядом причин. Всех их можно поделить на несколько групп.

Первая причина – недостаточное поступление в организм компонентов для синтеза гемоглобина. Среди них недостаточность витамина В12, фолиевой кислоты, недостаточное поступление и/или всасывание железа. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

На содержание гемоглобина в крови также влияет активное разрушение гемоглобина или его потеря организмом. Это характерно для заболевания крови, селезенки и кровотечений.

Наиболее частой причиной железодефицитной анемии являются острые или хронические рецидивирующие кровотечения. Часто причиной этих кровотечений являются гинекологические заболевания, а также проктологические проблемы: геморрой и анальные трещины. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Частой причиной анемии является недостаточность питания при отказе от животных белков, а также нарушение всасывания витамина В12 при заболеваниях желудка.

Как повысить уровень гемоглобина в домашних условиях

Несомненно, терапия анемии зависит от ее причины и определяется лечащим врачом. Однако немаловажным является поддержание оптимального поступления белков, витаминов и микроэлементов с пищей.

При железодефицитной анемии необходимо обязательное поступление белков, источников железа, а также аскорбиновой кислоты, позволяющей оптимально усваиваться препаратам железа. Важно не сочетать источники железа с кальцием, за счет их конкурентного всасывания в желудочно-кишечном тракте. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»