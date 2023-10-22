Донорство крови бывает платным и безвозмездным (бесплатным). В развитых странах процент безвозмездных доноров от общего числа населения составляет в среднем 5%. Цель политики по развитию донорства во всем мире состоит в том, чтобы все донорство было безвозмездным. Это не только более выгодно для государства, но и снижает риски получения от населения "плохой" крови. "Рамблер" разобрался, насколько безопасно сдавать кровь.

Правда ли, что сдавать кровь полезно для здоровья? Ответ на этот вопрос неоднозначен. С одной стороны, сдача крови положительно влияет на организм. Во-первых, это помогает контролировать уровень железа в крови. Избыток железа может привести к его накоплению в органах и тканях, что является причиной различных заболеваний. А донорство помогает снизить уровень железа и предотвратить его избыток.

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Ученые пришли к выводу, что донорство снижает уровень железа в организме, а вместе с тем — и риск сердечно-сосудистых заболеваний. В результате доноры крови на 88% реже страдают от острого инфаркта миокарда.

Донорство косвенно улучшает состояние пациентов с метаболическим синдромом на фоне ожирения, так как снижает уровень артериального давления и риски сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Также сдача крови стимулирует организм производить новые кровяные клетки. Это помогает поддерживать здоровую кровоснабжение и обновление клеток в организме. А еще помогаеет при борьбе с лишним весом.

Негативные последствия тоже есть. Во-первых, это может привести к временной слабости и утомляемости организма. Во время процедуры человек теряет определенное количество жидкости и питательных веществ, что может вызвать дискомфорт и слабость. Обычно состояние проходит в течение нескольких часов или дней.

Донорство — это всегда про повышенный риск развития дефицита железа крови, а значит, риск развития анемий и иных состояний, связанных с нехваткой элемента.