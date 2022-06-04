6 интересных фактов о крови человека

Кровь – это особая биологическая жидкость, которая предназначена для доставки необходимых для жизни веществ в клетки организма и удаления из них продуктов жизнедеятельности. У взрослого человека содержится 5-6 литров крови. Такая значимая составляющая внутренней среды организма имеет занимательные факты.

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Почему кровь красная, а вены мы видим синими?

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Артериальная кровь насыщена кислородом, поэтому имеет яркий красный оттенок. Венозная же кровь слабо напитана кислородом и насыщена углекислым газом, от этого она имеет темно-вишневую, почти черную окраску. Так почему вены кажутся синими, если по ним течет красная кровь? Причина этому заключается в оптической иллюзии.

Все цвета света имеют разную длину волн. Длина красного считается самой большой и достигает 700 нм, а синего одной из самых коротких — 400 нм. Белый свет, который в основном и попадает на кожу, содержит в себе все цвета с разными длинами волн.

Каждый человек воспринимает цвет окружающих его предметов только тогда, когда световые волны доходят до органов зрения. Красные волны проникают глубже под кожу и плохо отражаются. Их поглощает гемоглобин и вены не кажутся красными.

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Если посветить на кожу синим цветом, вены нельзя будет рассмотреть вообще. Если красным, то они будут казаться темными линиями. Такие цвета редко попадают на тело человека. На кожу попадает белый солнечный свет, который содержит в себе все цвета. А так как волны синего самые короткие и легко рассеиваются, доходя до поверхности вен, то именно поэтому они кажутся нам синими.

2. Бывает ли зеленая кровь?

Молекула гемоглобина позволяет нашим эритроцитам транспортировать кислород по телу. Если он в своей структуре содержит атом серы, то становится сульфгемоглобином. Для связывания с кислородом гемоглобину помогает атом железа. В сульфгемоглобине атом серы препятствует связыванию железа с кислородом. А за красный цвет крови отвечают кислородно-железные связи. Поэтому с сульфгемоглобином кровь приобретает зеленоватый оттенок.

У пациентов с сульфгемоглобинемией часто кожа имеет синюшный цвет (цианоз). Оно вызвано тем, что ткани, расположенные на удаленных от сердца участках тела, не получают достаточного количества кислорода. И пальцы рук синеют.

Сульфгемоглобинемия вызвана чрезмерным воздействием серосодержащих соединений – применением лекарственных препаратов. То же воздействие может быть вызвано чрезмерным потреблением овощей, выращенных на почвах с обильным добавлением сульфата аммония, например, шпината.

Вылечить сульфгемоглобинию можно прекращением приема провоцирующих ее веществ.

3. Почему от вида крови тошнит?

Тошнота, головокружение, обморок при виде крови носят психологический характер. Это может быть связано с детским испугом во время сдачи крови из пальца, вены. Или с физиологическим страхом смерти, то есть проявлением присущего человеку инстинкта самосохранения – избегания ситуации, опасной для здоровья и жизни.

Боязнь вида крови в медицине носит название гемофобия. Подвержены ей впечатлительные, мнительные люди с тонкой нервной организацией. Их фантазия играет с ними злую шутку. Такие люди избегают посещения медицинских учреждений, отказываются от лечебных и профилактических процедур, тем самым ухудшают свое здоровье.

Когда деятельность человека связана с медициной, расследованием преступлений, спасением жизней, военной службой, у них угасает чувство отвращения вследствие частого наблюдения крови.

4. Бывает ли пятая группа крови?

Группа крови является естественной иммуногенетической характеристикой человека. Она считается наследственной, так как формируется с начального этапа развития ребенка в утробе матери и не меняется на протяжении всей жизни. 1-я, 2-я и 3-я группы крови встречаются часто, 4-я считается редкой, но в последнее время ученые часто упоминают новую, 5-ю группу.

Группы крови определяются системой антигенов АВ0. Первая группа наследуется при сочетании двух родительских подавляемых генов 00. Вторая группа при соединении родительских А0 и АА. С третьей дети рождаются, если сочетаются гены В0 и ВВ. Редкая четвертая – следствие соединения равноправных доминантных генов А и В.

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В существовании пятой крови не сомневаются ученые и врачи из Индии. Впервые медики столкнулись с подобным явлением во время вспышки малярии в Бомбее в 1952 году. Врачи делали массовый венозный забор и изучали образцы. В ходе исследований выяснилось, что у трех людей отсутствуют антигены А и В, а также компонент Н. Для того, чтобы образовались антигены А и В нужен белок H. Очень редко ген, отвечающий за антиген H, находится в подавленном состоянии. Тогда ни белок H, ни соответственно антигены А и В не образуются. Такой феномен назвали Бомбейским. Это наследственная мутация, вследствие которой ребенок рождается с особенной, специфической кровью пятой группы (НН). Встречается такое явление редко – 1 случай на 250 тысяч человек. Обладатель 5-й группы является универсальным донором, но если ему понадобится экстренное переливание, то необходимо будет искать человека с аналогичной мутацией.

Первопричиной подобного явления стали близкородственные браки. В местности, где выявлен феномен, свадьбы между родственниками считаются нормой. Объединяясь, родительские хромосомы могут давать сбой.

5. Диета по группе крови

Есть мнение, что каждой группе крови необходимо придерживаться своего рациона питания. Например, обладателям самой древней группы крови (I) рекомендуется придерживаться высокопротеиновой диеты – есть мясо (кроме свинины), рыбу и морепродукты. Овощи и фрукты полезны любые, кроме кислых. Лучше избегать в рационе пшеницу и пшеничные изделия, кукурузу.

Люди со II группой крови склонны к онкологическим заболеваниям, анемии, заболеваниям сердца, печени и желудка. Им рекомендуется придерживаться вегетарианской диеты – употреблять крупы, фрукты и рыбу. Ограничивать себя в употреблении молочных продуктов.

У людей с III группой крови при неправильной диете появляется неустойчивость к редким вирусным заболеваниям, синдром хронической усталости. Поэтому им необходимо придерживаться сбалансированной диеты – кушать мясо (кроме птицы), яйца, крупы, овощи (кроме кукурузы, помидоров), фрукты. Не советуют употреблять морепродукты.

IV группе крови не следует увлекаться морепродуктами, орехами, крупами, овощами и некислыми фруктами.

6. Кровь одновременно и жидкая, и твердая

Кровь – это один из типов соединительной ткани. Она содержит множество различных компонентов: красные клетки, белые клетки и тромбоциты, а также жидкую внеклеточную часть.

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Преобладание жидкого компонента, то есть плазмы крови, делает кровь жидкостью. Но если кровь находится в ране, например, от пореза, она густеет и становится твердой, как и другие соединительные ткани. Этот процесс называется свертывание. Он происходит благодаря работе клеточных элементов тромбоцитов. Растворимый в крове белок фибриноген становится нерастворимым, формирует фибриновую сеть и как бы «затыкает» кровеносные сосуды в ране.