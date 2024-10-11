Жировая болезнь печени: как избежать и чем лечить

Более 25 процентов людей в мире страдают от этого недуга, зачастую не подозревая об этом. Болезнь может протекать бессимптомно до тех пор, пока не начнутся серьезные метаболические нарушения, затрагивающие не только печень, но и весь организм. В беседе с "Рамблером" кандидат медицинских наук, доцент и гастроэнтеролог Инга Колесник рассказала подробнее о жировой болезни печени.

"Жировая болезнь печени (неалкогольная жировая болезнь печени) — это состояние, при котором более пяти процентов массы печени составляют жировые клетки. Причём это заболевание не ограничивается людьми с лишним весом — от 7 до 20 процентов страдающих жировой болезнью печени имеют нормальный вес. Этот факт делает болезнь еще более опасной, так как она часто обнаруживается уже на поздних стадиях, когда метаболические процессы в организме нарушены", — объяснила эксперт.

На начальных стадиях, жировая болезнь печени может протекать в форме стеатогепатоза — без воспаления в печени и с нормальными показателями АЛАТ и АСАТ в анализах крови. Однако при переходе в стадию стеатогепатита — когда воспаление охватывает клетки печени — эти показатели увеличиваются, и болезнь может прогрессировать в цирроз или даже гепатоцеллюлярную карциному (рак печени).

Как избежать жировой болезни печени?

"Профилактика и лечение жировой болезни печени напрямую связаны с изменением образа жизни", — заявила врач.

Контроль массы тела. Избыточный вес — один из главных факторов риска, поэтому важно стремиться к поддержанию здорового индекса массы тела. Снижение веса даже на 5-10% может значительно улучшить состояние печени.

Здоровое питание. Рацион, богатый овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, а также источниками полезных жиров (например, омега-3), способствует поддержанию здоровья печени. Необходимо избегать излишков сахара и насыщенных жиров, которые способствуют накоплению жира в печени.

Восемь признаков того, что у вас отказывает печень из-за алкоголя

Физическая активность. Инга Колесник рекомендует минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это могут быть как прогулки, так и более активные виды тренировок. Главное — поддерживать регулярность.

Контроль сахара и холестерина. Поддержание нормального уровня сахара и липидов в крови — это не только забота о сердце, но и о печени. Регулярные обследования помогут вовремя заметить изменения.

"Если у вас есть факторы риска, важно не пренебрегать визитами к гастроэнтерологу. Специалист сможет назначить необходимые обследования и скорректировать лечение на ранних стадиях заболевания", — резюмировала Колесник.

Лечение жировой болезни печени

Лечение жировой болезни печени требует комплексного подхода. Основная задача — устранить факторы, способствующие накоплению жира в клетках печени, и предотвратить развитие осложнений. Ключевые методы лечения включают:

Снижение массы тела. Это один из наиболее эффективных способов лечения стеатогепатоза и стеатогепатита. Даже умеренное снижение веса положительно влияет на состояние печени.

Коррекция рациона. Диета с низким содержанием жиров и углеводов, обогащенная овощами и клетчаткой, помогает нормализовать функции печени.

Медикаментозная терапия. В ряде случаев врач может назначить препараты, направленные на улучшение обмена веществ и снижение воспаления в печени.

Контроль хронических заболеваний. Важно контролировать уровень сахара, липидов и артериального давления, чтобы минимизировать влияние этих факторов на печень.

Ранее мы писали, как безопасно избавить печень от токсинов.