Восемь признаков того, что у вас отказывает печень из-за алкоголя

Регулярное употребление алкоголя в больших объемах может привести к ряду проблем со здоровьем. Чаще всего в таких случаях страдает печень, которая не справляется с количеством токсинов и постепенно разрушается.

Восемь признаков того, что у вас могут быть проблемы с печенью из-за алкоголя, — в материале «Рамблера».

Задача печени — переработать все вещества, которые поступают в наш организм, сохранить из них самые полезные и вывести токсичные. Однако, когда человек употребляет алкоголь постоянно, нагрузка на печень увеличивается.

Существует два основных типа заболеваний печени: алкогольная болезнь печени (на нее приходится примерно 60% случаев) и неалкогольная жировая болезнь печени.

Нутрициолог Либби Лемон в комментари The Mirror привела следующие симптомы, которые могут возникнуть в ходе болезни печени:

Темные круги под глазами, которые не являются наследственными

Темная моча

Усталость

Легко образуются синяки

Болезненная припухлость под правой нижней частью грудной клетки, где располагается печень

Отеки в ногах и области щиколоток

Кожные заболевания, например, акне или зуд у взрослых.

Белый или жирный, зловонный стул

Кроме алкоголя, факторами риска, согласно Mayo Clinic, являются:

Ожирение

Диабет 2 типа

Татуировки или пирсинг на теле

Инъекционное введение наркотиков с использованием общих игл

Переливание крови до 1992 года

Контакт с кровью и биологическими жидкостями других людей

Незащищенный половой акт

Воздействие некоторых химических веществ или токсинов

Семейный анамнез болезни печени

Избежать болезни печени можно, если следовать простым правилам. Это может спасти вам жизнь.

Пейте алкоголь умеренно. Для здоровых взрослых это означает не более одного напитка в день для женщин и не более двух напитков в день для мужчин. Считается вредным употребление более восьми напитков в неделю для женщин и более 15 напитков в неделю для мужчин.

Используйте презерватив во время полового акта. Если вы решили сделать татуировку или пирсинг, при выборе салона обращайте внимание на чистоту и безопасность. Обратитесь за помощью к специалистам, если вы употребляете запрещенные внутривенные наркотики, и не пользуйтесь общими иглами для инъекций.

Не забывайте о вакцинации. Если вы подвержены повышенному риску заражения гепатитом или уже были инфицированы какой-либо формой вируса гепатита, вам следует обратиться ко врачу, чтобы поставить вакцину.

Принимайте лекарства по рецепту и без рецепта только в случае необходимости и только в рекомендованных дозах, некоторые средства плохо сочетаются и могут привести к проблемам с печенью. Не смешивайте лекарства с алкоголем. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем смешивать растительные добавки и рецептурные или нерецептурные препараты.

Избегайте контакта с кровью и биологическими жидкостями других людей. Вирусы гепатита могут распространяться при случайном уколе иглой или неправильной очистке крови или биологических жидкостей.

Тщательно мойте руки перед едой или приготовлением блюд. Если вы путешествуете по развивающимся странам, пейте воду в бутылках, мойте руки и чистите зубы.

Будьте осторожны с аэрозольными спреями. Обязательно используйте эти средства в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, красок и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя. При использовании токсичных химикатов надевайте перчатки, длинные рукава, шляпу и маску, чтобы вредные вещества не впитывались через кожу.