Три «К»: как отличить корь, коклюш и краснуху

В последнее время отмечаются локальные вспышки таких заболеваний как корь, коклюш и краснуха.

Терапевт Абакумов Олег рассказал, чтобы вовремя распознать болезнь и начать правильное лечение, нужно знать отличительные признаки этих инфекций.

Корь проявляется резкой высокой температурой, насморком, конъюнктивитом и появлением на коже характерной сыпи, которая распространяется сверху вниз.

Коклюш дает о себе знать приступообразным спазматическим кашлем, который может продолжаться несколько недель, а в отдельных случаях до 3 месяцев. Кашель наиболее сильный в ночное время и сопровождается хрипами при вдохе. Температуры при этом заболевании практически не наблюдается.

Краснуха проявляется невысокой температурой, мелкой сыпью по всему телу, увеличением и болезненностью затылочных лимфоузлов. Характерный симптом – пятнисто-папулезная сыпь розового цвета.