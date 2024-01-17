Почему растет заболеваемость коклюшем и как от него защититься

Еще осенью региональные подразделения Роспотребнадзора стали публиковать информационные заметки об опасности коклюша, его симптоматике и профилактике. На днях появилась статистика, согласно которой отмечается значительный рост заболеваемости инфекцией. Так, если за 2022 год было выявлено 3 100 случаев заражения коклюшем, то в период с января по октябрь им переболели 27 800 человек.

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По словам внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням, профессора Владимира Чуланова, дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, в регионах доступны для применения более 4 миллионов доз. Сервис «Справочник врача», в свою очередь, провел среди представителей профессионального сообщества опрос на эту тему: 24,5% респондентов оценили обстановку в своем регионе по коклюшу как напряженную, а 40% опрошенных ответили, что среди их пациентов нет заболевших этой инфекцией.

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«Рамблер» пообщался с врачами Анастасией Тимощенко и Павлом Раменским и обсудил, почему растет заболеваемость коклюшем, каковы его симптомы и как от него защититься.

Природа заболевания

Как объяснили специалисты, коклюш представляет собой острую респираторную бактериальную инфекцию верхних дыхательных путей, вызываемую бактерией Bordetella pertussis. Заболевание сопровождается продолжительными приступами кашля, которые могут длиться несколько недель или даже месяцев.

Обычно приступы возникают в ночное время, характеризуются интенсивным спастическим кашлем с возможным эпизодом рвоты на высоте приступа.

Группы риска

Особую опасность коклюш представляет для детей в возрасте до одного года (из-за несовершенного кашлевого рефлекса) и людей с ослабленным иммунитетом.

Причины роста заболеваемости

Заболеваемость коклюшем в последние годы действительно растет, подтвердили специалисты. Причем такая тенденция наблюдается не только среди детей, но и среди взрослых, обращает внимание Анастасия Тимощенко.

По мнению Павла Раменского, это можно объяснить несколькими факторами:

Недостаточным вакцинированием: одной из основных причин роста заболеваемости коклюшем является недостаточное вакцинирование населения. Вакцинация является эффективным способом предотвращения коклюша, но из-за различных мифов и недостаточной информированности людей, количество привитых лиц снижается, что способствует распространению болезни. Снижением иммунитета: современный образ жизни, стресс, неправильное питание и другие факторы могут привести к снижению иммунитета организма, что делает его более уязвимым перед инфекциями, включая коклюш. Мутацией бактерии: некоторые штаммы бактерии Bordetella pertussis могут мутировать и становиться более устойчивыми к существующим вакцинам, что усложняет борьбу с заболеванием.

Число зараженных коклюшем растет в том числе из-за увеличения притока невакцинированных граждан (например, мигрантов, не пришедших обязательной вакцинации от коклюша), воздушно-капельного способа передачи инфекции, длительного (до одного месяца) инкубационного периода и широкого распространения хронических заболеваний бронхо-легочной системы, отметила Анастасия Тимощенко.

Профилактика

Необходимо сформировать специфический иммунитет путем вакцинации – она крайне важна для детей первого года жизни ввиду тяжелого течения инфекции именно у этой группы населения – и профилактировать обострения хронических заболеваний дыхательной системы. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Важно в том числе избегать контакта с людьми, у которых есть признаки коклюша, особенно если вы не защищены вакциной: это поможет снизить риск заражения, подчеркнул Павел Раменский. Он также указал на целесообразность профилактического лечения: лицам, находящимся в контакте с больными коклюшем (например, близкие родственники), может быть предложено профилактическое лечение антибиотиками для предотвращения заболевания.