Коклюш: симптомы, причины, лечение
Коклюш — это инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Bordetella. Сначала они попадают в организм воздушно-капельным путем, а затем размножаются в области гортани и бронхов.
Как правило, болезнь диагностируют у детей дошкольного возраста, но она может развиться и у взрослых. Коклюш негативно влияет на дыхательный центр головного мозга и сердечно-сосудистую систему.
Подробнее о симптомах, причинах, лечении заболевания — в материале "Рамблера".
Симптомы
Самый первый симптом — сухой кашель, который сопровождается незначительным повышением температуры и насморком. Спустя несколько дней приступ кашля усиливается, он становится долгим и мучительным. Как правило, коклюш не вызывает лихорадку, поэтому, если у пациента сильно повысилась температура, это может говорить о появлении вторичной инфекции.
К другим признакам коклюша также принято относить:
- ухудшение аппетита;
- беспокойство;
- свистящий звук на вдохе;
- слабость и усталость;
- дискомфорт в груди;
- у маленьких детей — кратковременная задержка дыхания;
- раздраженное горло;
- усиление кашля по ночам;
- нехватка воздуха во время кашля.
У некоторых детей до трех лет симптомы могут быть нетипичными. Среди них: отсутствие кашля и пассивность.
Причины
Бактерии часто распространяются воздушно-капельным путем через слюну, которая выделяется во время кашля. Именно поэтому коклюш легко подхватывают те, кто близко контактирует с заболевшими.
Очень быстро болезнь распространяется среди малышей в детском саду. Никто не застрахован от коклюша, однако после того, как человек им переболеет или же вакцинируется, он приобретает иммунитет. В преклонном возрасте люди уже редко болеют коклюшем.
Факторами риска можно считать:
- отсутствие вакцинации;
- врожденное или приобретенное нарушение иммунитета;
- возраст до 7 лет;
- регулярный контакт с носителями инфекции, например при совместном обучении или проживании.
Лечение
Лечением коклюша занимаются инфекционисты и пульмонологи. Обычно применяется медикаментозная терапия, которая помогает уничтожить бактерии, облегчить воспалительный процесс, а также избавляет от симптомов. Врачи назначают антибиотики: макролиды, аминогликозиды, ампициллин, левомицетин.