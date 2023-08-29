Коклюш: симптомы, причины, лечение

Коклюш — это инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Bordetella. Сначала они попадают в организм воздушно-капельным путем, а затем размножаются в области гортани и бронхов.

© anjanettew/Flickr

Как правило, болезнь диагностируют у детей дошкольного возраста, но она может развиться и у взрослых. Коклюш негативно влияет на дыхательный центр головного мозга и сердечно-сосудистую систему.

Видео дня

Подробнее о симптомах, причинах, лечении заболевания — в материале "Рамблера".

Симптомы

Самый первый симптом — сухой кашель, который сопровождается незначительным повышением температуры и насморком. Спустя несколько дней приступ кашля усиливается, он становится долгим и мучительным. Как правило, коклюш не вызывает лихорадку, поэтому, если у пациента сильно повысилась температура, это может говорить о появлении вторичной инфекции.

К другим признакам коклюша также принято относить:

ухудшение аппетита;

беспокойство;

свистящий звук на вдохе;

слабость и усталость;

дискомфорт в груди;

у маленьких детей — кратковременная задержка дыхания;

раздраженное горло;

усиление кашля по ночам;

нехватка воздуха во время кашля.

У некоторых детей до трех лет симптомы могут быть нетипичными. Среди них: отсутствие кашля и пассивность.

Причины

Бактерии часто распространяются воздушно-капельным путем через слюну, которая выделяется во время кашля. Именно поэтому коклюш легко подхватывают те, кто близко контактирует с заболевшими.

Очень быстро болезнь распространяется среди малышей в детском саду. Никто не застрахован от коклюша, однако после того, как человек им переболеет или же вакцинируется, он приобретает иммунитет. В преклонном возрасте люди уже редко болеют коклюшем.

Факторами риска можно считать:

отсутствие вакцинации;

врожденное или приобретенное нарушение иммунитета;

возраст до 7 лет;

регулярный контакт с носителями инфекции, например при совместном обучении или проживании.

Лечение

Лечением коклюша занимаются инфекционисты и пульмонологи. Обычно применяется медикаментозная терапия, которая помогает уничтожить бактерии, облегчить воспалительный процесс, а также избавляет от симптомов. Врачи назначают антибиотики: макролиды, аминогликозиды, ампициллин, левомицетин.