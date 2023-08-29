$95.71+0.24103.48+0.23

Коклюш: симптомы, причины, лечение

Коклюш — это инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Bordetella. Сначала они попадают в организм воздушно-капельным путем, а затем размножаются в области гортани и бронхов.

Коклюш: симптомы, причины, лечение
© anjanettew/Flickr

Как правило, болезнь диагностируют у детей дошкольного возраста, но она может развиться и у взрослых. Коклюш негативно влияет на дыхательный центр головного мозга и сердечно-сосудистую систему.

Видео дня

Подробнее о симптомах, причинах, лечении заболевания — в материале "Рамблера".

Симптомы

Самый первый симптом — сухой кашель, который сопровождается незначительным повышением температуры и насморком. Спустя несколько дней приступ кашля усиливается, он становится долгим и мучительным. Как правило, коклюш не вызывает лихорадку, поэтому, если у пациента сильно повысилась температура, это может говорить о появлении вторичной инфекции.

К другим признакам коклюша также принято относить:

  • ухудшение аппетита;
  • беспокойство;
  • свистящий звук на вдохе;
  • слабость и усталость;
  • дискомфорт в груди;
  • у маленьких детей — кратковременная задержка дыхания;
  • раздраженное горло;
  • усиление кашля по ночам;
  • нехватка воздуха во время кашля.

У некоторых детей до трех лет симптомы могут быть нетипичными. Среди них: отсутствие кашля и пассивность.

Причины

Бактерии часто распространяются воздушно-капельным путем через слюну, которая выделяется во время кашля. Именно поэтому коклюш легко подхватывают те, кто близко контактирует с заболевшими.

Очень быстро болезнь распространяется среди малышей в детском саду. Никто не застрахован от коклюша, однако после того, как человек им переболеет или же вакцинируется, он приобретает иммунитет. В преклонном возрасте люди уже редко болеют коклюшем.

Факторами риска можно считать:

  • отсутствие вакцинации;
  • врожденное или приобретенное нарушение иммунитета;
  • возраст до 7 лет;
  • регулярный контакт с носителями инфекции, например при совместном обучении или проживании.

Лечение

Лечением коклюша занимаются инфекционисты и пульмонологи. Обычно применяется медикаментозная терапия, которая помогает уничтожить бактерии, облегчить воспалительный процесс, а также избавляет от симптомов. Врачи назначают антибиотики: макролиды, аминогликозиды, ампициллин, левомицетин.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости