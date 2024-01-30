Как определить вазомоторный ринит: видео
Вазомоторный ринит – это хроническое воспаление слизистой оболочки носа, обусловленное нарушением регуляции тонуса кровеносных сосудов.
Отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, что основными симптомами вазомоторного ринита являются периодически возникающие приступы заложенности и обильные водянистые выделения из носа. Эти симптомы чаще всего не сопровождаются повышением температуры и другими признаками острого вирусного или бактериального ринита.
Приступы вазомоторного ринита могут провоцироваться резкой сменой температуры воздуха, физической нагрузкой, стрессом, приемом острой, горячей и холодной пищи. Иногда отмечаются сезонные обострения (чаще осенью и весной).
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