Отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, что основными симптомами вазомоторного ринита являются периодически возникающие приступы заложенности и обильные водянистые выделения из носа. Эти симптомы чаще всего не сопровождаются повышением температуры и другими признаками острого вирусного или бактериального ринита.