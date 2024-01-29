Мнения о том, нужно ли исправлять носовую перегородку, разнятся, сообщают “Аргументы и факты”.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что искривление носовой перегородки можно исправить только хирургическим способом. Однако не все случаи деформации носа требуют такого вмешательства, для проведения операции должны быть определенные показания.

По словам врача, исправление носовой перегородки необходимо тогда, когда человек страдает от частых насморков, синуситов и отитов, а также заложенности носа. К тому же, показаниями к операции могут быть регулярные кровотечения из носа, храп и гипоксия, из-за чего человек вынужден дышать через рот.

Зайцев отметил, что при наличии двух и более симптомов следует провести обследование и оценить, насколько сильно деформирована перегородка носа. Врач подчеркнул, что при небольшом искривлении и нормальном дыхании делать операцию необязательно.