$92.20-0.2298.44-0.35

Мужчины тоже заботятся о внешности: эксперт назвал три самые популярные пластические операции у мужчин в РФ

Современная пластическая хирургия достигла максимального уровня безопасности и предсказуемости по сравнению с тем, что было доступно 10 лет назад, поэтому ее востребованность, в частности у мужского населения Российской Федерации, увеличивается. По статистике, в среднем около 20% пациентов эстетической медицины — это мужчины, а, допустим, в 2018 году их было всего 15%.

Эксперт назвал три самые популярные пластические операции у мужчин в РФ
© globallookpress.com

Это может свидетельствовать о снижении страха осуждения от окружающих и улучшению качества жизни жителей страны, что не может не радовать. О трех самых популярных пластических операциях у мужчин и их осложнениях, "Рамблеру" рассказал пластический хирург Илья Шаров.

Видео дня

Глаза

Одной из самых популярных операций в пластической хирургии как у мужчин, так и у женщин, является операция по пластике век.

Глаза - одна из тех зон, которая стареет быстрее всего. Даже у пациентов в возрасте 30-35 лет очень часто наблюдаются признаки старения век, и удаление этих возрастных изменений визуально делает лицо более молодым. Однако необходимо учитывать, что Россия является многонациональной страной, и азиатский тип верхнего века также может подвергаться определенным изменениям. У таких пациентов обычно проводится операция по коррекции имиджа, известная также как европеизация.

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

Симметрия в области глаз достигается сложно, так как глаза являются парными органами. Чтобы избежать нежелательных последствий, прежде всего важно выбирать опытных пластических хирургов, специализирующихся в этой области. Это должны быть врачи с соответствующими дипломами, а клиника должна иметь соответствующие лицензии.

Осложнения

Как и в случае любых операций на лице, побочный эффект в виде рубца здесь, к сожалению, трудно скрыть. Врачи всегда предупреждают пациентов о том, что рубец будет присутствовать, но визуально в большинстве случаев заметен он не будет.

Важно отметить, что возможны процессы заживления, которые могут деформировать рубец или окружающую его ткань, что может привести к изменениям визуального восприятия, например, к вывороту нижнего века или утолщению и неправильной форме шрама.

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

Липосакция

Второй самой популярной операцией у мужчин является липосакция. Многие мужчины стремятся к тому, чтобы иметь подтянутую и стройную фигуру.

Липосакция может помочь удалить нежелательные отложения жира, особенно в проблемных зонах, таких как живот, бока, грудь и подбородок. Это позволяет достичь более четких контуров тела и улучшить общий внешний вид. Липосакция имеет множество различных техник и названий, в зависимости от используемых аппаратов и методов.

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

Подход к липосакции должен быть осознанным и требует правильной подготовки. Эффект от этой операции красивый и эффективный, но сама процедура достаточно опасная, и ее проведение требует знаний и мер предосторожности.

Осложнения

Следует быть честными и признать, что липосакция считается одной из самых опасных операций в пластической хирургии. В ее ходе вводится раствор кляйна, содержащий адреналин и лидокаин, которые имеют токсическое воздействие на сердце. При липосакции могут повреждаться кровеносные сосуды под кожей, что может привести к обширному кровотечению и понижению уровня гемоглобина, иногда пациентам требуется переливание крови. Существует и опасность смерти, она связана с падением уровня гемоглобина и нестабильностью гемодинамики.

Еще одной из новых проблем, связанных с осложнениями липосакции, является использование радиочастотных аппаратов или ультразвуковых наконечников. При неправильной эксплуатации таких аппаратов, окружающие ткани могут перегреваться, что приводит к ожогам и серьезным повреждениям кожи.

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

Комки Биша

В тройке лидеров находится операция, связанная с удалением комков Биша, также известных как жировые компоненты, находящиеся в области щек.

Операция удаления комков Биша выполняется через ротовую полость, жировая ткань удаляется через прокол в щеках, что позволяет значительно уменьшить их размер и придать лицу более квадратную и маскулинную форму. В среднем удаляется около 20-30 миллилитров жира, а операция занимает примерно 40 минут, и пациент может быть выписан в тот же день.

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

Почему нос не дышит после ринопластики

Осложнения

Относительно побочных эффектов, следует понимать, что удаление комков Биша производится через ротовую полость, а в ней полностью обеспечить стерильность невозможно.

Существует высокий риск инфицирования, поскольку возможно внесение инфекции в просвет прокола. Если инфекция проникает из комка Биша в клетчаточные пространства шеи, то она может распространиться в околосердечную сумку и вызвать серьезное заболевание, такое как медиастинит или воспаление околосердечной сумки. Однако, за последнее время случаи таких осложнений были очень редкими.

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости