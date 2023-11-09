Эксперт назвал три самые популярные пластические операции у мужчин в РФ

Современная пластическая хирургия достигла максимального уровня безопасности и предсказуемости по сравнению с тем, что было доступно 10 лет назад, поэтому ее востребованность, в частности у мужского населения Российской Федерации, увеличивается. По статистике, в среднем около 20% пациентов эстетической медицины — это мужчины, а, допустим, в 2018 году их было всего 15%.

Это может свидетельствовать о снижении страха осуждения от окружающих и улучшению качества жизни жителей страны, что не может не радовать. О трех самых популярных пластических операциях у мужчин и их осложнениях, "Рамблеру" рассказал пластический хирург Илья Шаров.

Видео дня

Глаза

Одной из самых популярных операций в пластической хирургии как у мужчин, так и у женщин, является операция по пластике век.

Глаза - одна из тех зон, которая стареет быстрее всего. Даже у пациентов в возрасте 30-35 лет очень часто наблюдаются признаки старения век, и удаление этих возрастных изменений визуально делает лицо более молодым. Однако необходимо учитывать, что Россия является многонациональной страной, и азиатский тип верхнего века также может подвергаться определенным изменениям. У таких пациентов обычно проводится операция по коррекции имиджа, известная также как европеизация. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург

Симметрия в области глаз достигается сложно, так как глаза являются парными органами. Чтобы избежать нежелательных последствий, прежде всего важно выбирать опытных пластических хирургов, специализирующихся в этой области. Это должны быть врачи с соответствующими дипломами, а клиника должна иметь соответствующие лицензии.

Осложнения

Как и в случае любых операций на лице, побочный эффект в виде рубца здесь, к сожалению, трудно скрыть. Врачи всегда предупреждают пациентов о том, что рубец будет присутствовать, но визуально в большинстве случаев заметен он не будет.

Важно отметить, что возможны процессы заживления, которые могут деформировать рубец или окружающую его ткань, что может привести к изменениям визуального восприятия, например, к вывороту нижнего века или утолщению и неправильной форме шрама. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург

Липосакция

Второй самой популярной операцией у мужчин является липосакция. Многие мужчины стремятся к тому, чтобы иметь подтянутую и стройную фигуру.

Липосакция может помочь удалить нежелательные отложения жира, особенно в проблемных зонах, таких как живот, бока, грудь и подбородок. Это позволяет достичь более четких контуров тела и улучшить общий внешний вид. Липосакция имеет множество различных техник и названий, в зависимости от используемых аппаратов и методов. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург

Подход к липосакции должен быть осознанным и требует правильной подготовки. Эффект от этой операции красивый и эффективный, но сама процедура достаточно опасная, и ее проведение требует знаний и мер предосторожности.

Осложнения

Следует быть честными и признать, что липосакция считается одной из самых опасных операций в пластической хирургии. В ее ходе вводится раствор кляйна, содержащий адреналин и лидокаин, которые имеют токсическое воздействие на сердце. При липосакции могут повреждаться кровеносные сосуды под кожей, что может привести к обширному кровотечению и понижению уровня гемоглобина, иногда пациентам требуется переливание крови. Существует и опасность смерти, она связана с падением уровня гемоглобина и нестабильностью гемодинамики.

Еще одной из новых проблем, связанных с осложнениями липосакции, является использование радиочастотных аппаратов или ультразвуковых наконечников. При неправильной эксплуатации таких аппаратов, окружающие ткани могут перегреваться, что приводит к ожогам и серьезным повреждениям кожи. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург

Комки Биша

В тройке лидеров находится операция, связанная с удалением комков Биша, также известных как жировые компоненты, находящиеся в области щек.

Операция удаления комков Биша выполняется через ротовую полость, жировая ткань удаляется через прокол в щеках, что позволяет значительно уменьшить их размер и придать лицу более квадратную и маскулинную форму. В среднем удаляется около 20-30 миллилитров жира, а операция занимает примерно 40 минут, и пациент может быть выписан в тот же день. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург

Осложнения

Относительно побочных эффектов, следует понимать, что удаление комков Биша производится через ротовую полость, а в ней полностью обеспечить стерильность невозможно.