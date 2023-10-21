Почему нос не дышит после ринопластики

После любого хирургического вмешательства следует реабилитационный период, пациент испытывает некоторый дискомфорт и из-за отека не может полноценно дышать. Еще один побочный эффект – гематомы. Кровоподтеки, конечно, выглядят не слишком привлекательно, но не являются серьезным осложнением и проходят самостоятельно через несколько дней. Очень важно после операции соблюдать все советы и рекомендации врача – делать перевязки, проходить физиотерапию, чтобы ускорить процесс заживления и быстрее снять отечность. Дыхание восстанавливается постепенно, и сроки зависят от индивидуальных особенностей человека. Но если времени прошло достаточно, а нос так и не стал дышать, нужно обязательно обратиться к лечащему врачу и пройти осмотр. Это важно, чтобы исключить воспалительный процесс.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук