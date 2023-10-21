Почему нос не дышит после ринопластики
Очень часто, планируя ринопластику, пациенту важно получить не только эстетически красивый результат, но и наладить правильное здоровое дыхание.
Когда начинать волноваться, если после операции нос свободно так и не дышит? Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Тигран Альбертович Алексанян.
Послеоперационный отек
После любого хирургического вмешательства следует реабилитационный период, пациент испытывает некоторый дискомфорт и из-за отека не может полноценно дышать. Еще один побочный эффект – гематомы. Кровоподтеки, конечно, выглядят не слишком привлекательно, но не являются серьезным осложнением и проходят самостоятельно через несколько дней. Очень важно после операции соблюдать все советы и рекомендации врача – делать перевязки, проходить физиотерапию, чтобы ускорить процесс заживления и быстрее снять отечность. Дыхание восстанавливается постепенно, и сроки зависят от индивидуальных особенностей человека. Но если времени прошло достаточно, а нос так и не стал дышать, нужно обязательно обратиться к лечащему врачу и пройти осмотр. Это важно, чтобы исключить воспалительный процесс.
Воспаление
Ринопластика считается сложным хирургическим вмешательством, и врач обязательно должен убедиться, что пациент здоров и риски осложнения после операции минимальны. В любой современной клиники после консультации и намеченного плана действий, пациент получит на руки список анализов, которые необходимо сдать. Если потребуется, хирург может назначить дополнительные обследования. К этому вопросу надо подойти серьезно: если в какой-то клинике на подготовительный процесс закрывают глаза, это должно насторожить.
Речь идет о здоровье и об этом важно помнить. Полагаясь на свою квалификацию и опыт, врач вправе отказать в операции или отсрочить ее, так как различные осложнения и воспалительные процессы могут привести к неудовлетворительному исходу операции.
Некорректное вмешательство
Во многих клиниках ринопластика находится в перечне услуг, хотя по плечу далеко не каждому хирургу. Из-за некорректных действий, шаблонного подхода и отсутствия опыта, пациент может не только потерять деньги, но и в обозримом будущем прийти на повторную операцию. Чтобы не только получить красивый профиль, но и восстановить дыхание, многие лечащие врачи приглашают лор-хирургов, чтобы провести риносептопластику в четыре руки. Профессиональный врач, как правило, самостоятельно проводит и коррекцию носа, и септопластику, чтобы исправить все несовершенства как снаружи, так и внутри.
«Точные знания в отоларингологии – важная часть глубокого подхода к процессу. От этого во многом зависит удачный исход операции и полученный результат. Свою