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Как безопасно избавить печень от токсинов

Вы можете наслаждаться хорошей и здоровой жизнью только тогда, когда ваш организм эффективно выводит токсины.

Как безопасно избавить печень от токсинов
© Unsplash

Печень является одним из органов, через которые токсины выходят из организма. Она усердно и круглосуточно работает, чтобы переваривать пищу, расщеплять гормоны и хранить необходимые витамины, питательные вещества и минералы.

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"Рамблер", вместе с врачом терапевтом, диетологом Еленой Трусковой, расскажет о том, как безопасно очистить печень от токсинов.

Детокс органов и систем у человека выделяют печень, желчный пузырь, кишечник, почки, лимфатическая система, легкие и кожа. Если основные большие органы детокса не справились, подключится обязательно кожа — внешними проявлениями, отечностью, высыпаниями.

Вообще если в организм человека попадает небольшое количество токсинов, причиной могут являться и выхлопные газы, и перебор с алкогольной продукцией, и перегрузка количеством еды и калориями. Это требует коррекции с нашей стороны по окончанию праздников.

Елена Павловна Трускова
Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

По словам врача, первое, что нужно сделать — перейти к нормальному рациону, уменьшить или исключить соль, сахар, кисломолочную продукцию, которая может усиливать отеки и отрицательно влиять на качество здоровья. Мы возвращаем себе нормальный режим сна и отдыха, работы со стрессом, физические нагрузки. Если этого не сделать, а просто обратиться к биологическим добавкам, то, безусловно, действие их в полном объеме мы не ощутим.

Кроме того, мы вспоминаем, что важен здоровый сон — 7-8 часов, физические нагрузки тоже важны. Когда мы ими занимаемся, речь не только о похудении и снятии отечности, напрягаются мышцы, что позволяют правильно церкулировать лимфе, а это играет важную роль в детоксе.

Наша задача поддерживать нормальное течение лимфатической системы, это происходит при кардионагрузках. Вспоминаем про нормальное количество чистой воды, забываем пока про кофе и чай. Две чашки кофе в день признаны нормой, но если вы кофеман, то для налаживания процессов токсификации, лучше на время отказаться, чтобы не привести к дисбалансу.

Елена Павловна Трускова
Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

После того, как вы вернулись к нормальному режиму, нужно подумать, как еще помочь печени.

Елена Павловна Трускова
Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
Из классических добавок это лецитин, дозировки индивидуально подходящие и лучше начинать с минимальной в 600 мг, чтобы не перестимулировать желчеотток. Вторая для помощи — таурин. Можно подключить препараты из группы гепатопротекторов, прием рекомендуется достаточно длительный, около 3 месяцев. Важно понимать, что для этого надо убрать из реактора алкоголь, препараты из последней группы не будут действовать или могут причинить вред.
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Елена Павловна Трускова
Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
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Елена Трускова
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