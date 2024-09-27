Семь способов защиты от осенних вирусов

Осенняя вирусная атака — серьезное испытание для организма. В беседе с "Рамблером" терапевт Анастасия Тимощенко поделилась рекомендациями, благодаря которым можно повысить сопротивляемость к инфекциям и пережить этот сезон здоровым и полным сил.

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Осенью наш иммунитет, как никогда, нуждается в поддержке. Перепады температуры, частые переохлаждения, расцвет острых респираторных вирусных инфекций влияет на состояние организма и устойчивость к инфекциям Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Один из важнейших шагов в профилактике инфекций — ограничение контакта с вирусами. Важно придерживаться простых правил гигиены: чаще мыть руки, не касаться лица, особенно в общественных местах, и по возможности избегать контакта с заболевшими людьми. Проводите больше времени на свежем воздухе, проветривайте помещение и проводите влажную уборку — это уменьшит концентрацию вирусов в воздухе и на поверхностях.

Однако даже самые строгие меры профилактики не могут полностью исключить возможность заражения, особенно если вирус уже проник в организм. Поэтому следующей важной задачей становится поддержка иммунной системы, чтобы она могла эффективно бороться с инфекциями.

1. Режим сна

Одной из причин ослабленного иммунитета в осенний период является недостаток сна. Современный ритм жизни, стресс и чрезмерное использование гаджетов отрицательно сказываются на качестве отдыха. Взрослым рекомендуется спать не менее 7-9 часов в сутки, а детям — 9-11 часов. Недостаток сна ослабляет защитные силы организма, снижает активность иммунной системы, делая человека более уязвимым перед вирусами.

2. Физическая активность

Умеренные физические нагрузки, особенно на свежем воздухе, помогают укрепить иммунитет. Предпочтение стоит отдавать анаэробным упражнениям: прогулки, легкие пробежки или занятия йогой. Но важно помнить о капризах осенней погоды. Переохлаждение, так же как и перегрев, могут стать причиной ослабления иммунитета, поэтому одеваться нужно согласно погоде.

3. Правильное питание

Рацион, богатый свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и источниками омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, поможет поддержать иммунитет. Осенью ещё можно наслаждаться сезонными продуктами, которые содержат множество полезных микроэлементов. Это отличное время для того, чтобы сделать заготовки на зиму и разнообразить меню витаминами и минералами.

4. Витамин D

С понижением уровня солнечного света особенно важным становится прием витамина D. Согласно современным клиническим рекомендациям, взрослым необходимо принимать от 800 до 1000 МЕ витамина D в сутки для профилактики его дефицита. Дети и подростки также нуждаются в дополнительном источнике этого витамина, чтобы поддерживать нормальное функционирование иммунной системы.

Согласно рекомендациям Союза педиатров России, рекомендованная профилактическая доза витамина D для детей варьируется в зависимости от возраста. Для детей до месяца она составляет 500 МЕ, от одного месяца до года — 1000 МЕ, от года до трех — 1500 МЕ, а в возрасте от трех до совершеннолетия — 1000 МЕ Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

5. Прием витаминов и микроэлементов

Если ваш рацион не сбалансирован или вы чувствуете дефицит питательных веществ, полезно обсудить с врачом прием поливитаминов и микроэлементов. Препараты железа, цинка, селена и витамина С особенно важны для поддержания иммунитета. Однако любые добавки стоит принимать после консультации со специалистом, чтобы не допустить гипервитаминоза или других побочных эффектов.

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6. Контроль уровня стресса

Эмоциональное состояние напрямую влияет на наш иммунитет. Осень — время, когда стресс и тревожность могут усиливаться из-за сокращения светового дня и накопившейся усталости. Найдите способы снять напряжение: займитесь любимым хобби, почитайте книгу, пообщайтесь с близкими или просто посмотрите приятный фильм. Удовольствие и позитивные эмоции — это ещё один шаг к укреплению иммунитета.

7. Аллергическая защита

Осенние опавшие листья, а также другие аллергены могут стать причиной ухудшения состояния здоровья. Для тех, кто страдает от сезонных аллергий, важно избегать потенциальных триггеров, чаще проводить влажную уборку и проветривать помещения. Если аллергия обостряется, необходимо обратиться к врачу для подбора подходящего лечения.

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