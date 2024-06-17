Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

Вирусные и бактериальные инфекции требуют разных подходов к лечению. Определение природы недуга помогает выбрать правильную терапию и избежать ненужного использования антибиотиков. В беседе с "Рамблером" врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о различиях и опасностях вирусной и бактериальной инфекций.

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Специалист утверждает, что главное отличие вирусной инфекции от бактериальной — это, конечно, возбудитель. При вирусной соответсвенно возбудителем являются вирусы. Они достаточно устойчивы ко внешней среде и способны к быстрому распространению.

Чаще всего респираторные или кишечные инфекции вызывают именно вирусы, при этом симптоматика варьируется от минимальных признаков до выраженной интоксикации с высокой температурой и интенсивной клинической картиной. Наиболее частыми вирусами-возбудителями респираторных инфекций являются вирус гриппа, коронавирус, риновирус, аденовирус, вирус парагриппа,, вирус Эпштейн-Барр. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Для большинства вирусных инфекций, по словам врача, характерно острое начало, выраженный интоксикационный синдром, но достаточно непродолжительный период болезни с уменьшением выраженности симптомов в течение 7-10 дней. Тимощенко также отмечает специфические изменения по данным общего анализа крови: как правило, в первые трое суток может отмечаться как относительная, так и абсолютная лимфоцитопения с последующим ростом относительного или абсолютного числа лимфоцитов, однако эти изменения картины крови не специфичны.

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Для инфекционного мононуклеоза, вызываемого вирусом Эпштейн-Барр может быть характерно повышение количество моноцитов периферической крови за счет появления атипичных мононуклеаров. Однако, более точно подтвердить вирусную природу заболевания может только выделение вируса методом ПЦР. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Для бактериальных инфекции характерен совершенно иной тип возбудителя — бактерии — полноценные организмы, способные самостоятельно существовать, делиться и размножаться, а также выделять факторы патогенности. Вызывать бактериальные инфекции могут как патогенные, так и условно-патогенные микроорганизмы. При этом, клиническая картина может быть как интенсивной — с выраженной интоксикацией, так и менее выраженной — вялотекущей и малосимптомной, отметила терапевт.

Частыми причинах бактериальных респираторных инфекций являются стрептококки и стафилококки, а также пневмококки, менингококки и атипичные возбудители (микоплазма, легионелла и прочие). Самым точным исследованием для выявления бактериальной природы инфекции является выявление возбудителя путем посева отделяемого зева, налета, мокроты, мочи, кала на питательные среды или с помощью экспресс-тестов. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Подход к лечению вирусных и бактериальных инфекций, по словам диетолога, кардинально отличается. Бактериальные инфекции требуют назначения антибактериальных препаратов, эффективных в отношении конкретного выявленного возбудителя. Вирусные же чаще требуют симптоматического лечения, исключение составляет вирус гриппа, вирус простого герпеса, вирус гепатита и ВИЧ.

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