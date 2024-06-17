Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной
Вирусные и бактериальные инфекции требуют разных подходов к лечению. Определение природы недуга помогает выбрать правильную терапию и избежать ненужного использования антибиотиков. В беседе с "Рамблером" врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о различиях и опасностях вирусной и бактериальной инфекций.
Специалист утверждает, что главное отличие вирусной инфекции от бактериальной — это, конечно, возбудитель. При вирусной соответсвенно возбудителем являются вирусы. Они достаточно устойчивы ко внешней среде и способны к быстрому распространению.
Чаще всего респираторные или кишечные инфекции вызывают именно вирусы, при этом симптоматика варьируется от минимальных признаков до выраженной интоксикации с высокой температурой и интенсивной клинической картиной. Наиболее частыми вирусами-возбудителями респираторных инфекций являются вирус гриппа, коронавирус, риновирус, аденовирус, вирус парагриппа,, вирус Эпштейн-Барр.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Для большинства вирусных инфекций, по словам врача, характерно острое начало, выраженный интоксикационный синдром, но достаточно непродолжительный период болезни с уменьшением выраженности симптомов в течение 7-10 дней. Тимощенко также отмечает специфические изменения по данным общего анализа крови: как правило, в первые трое суток может отмечаться как относительная, так и абсолютная лимфоцитопения с последующим ростом относительного или абсолютного числа лимфоцитов, однако эти изменения картины крови не специфичны.
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Для инфекционного мононуклеоза, вызываемого вирусом Эпштейн-Барр может быть характерно повышение количество моноцитов периферической крови за счет появления атипичных мононуклеаров. Однако, более точно подтвердить вирусную природу заболевания может только выделение вируса методом ПЦР.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Для бактериальных инфекции характерен совершенно иной тип возбудителя — бактерии — полноценные организмы, способные самостоятельно существовать, делиться и размножаться, а также выделять факторы патогенности. Вызывать бактериальные инфекции могут как патогенные, так и условно-патогенные микроорганизмы. При этом, клиническая картина может быть как интенсивной — с выраженной интоксикацией, так и менее выраженной — вялотекущей и малосимптомной, отметила терапевт.
Частыми причинах бактериальных респираторных инфекций являются стрептококки и стафилококки, а также пневмококки, менингококки и атипичные возбудители (микоплазма, легионелла и прочие). Самым точным исследованием для выявления бактериальной природы инфекции является выявление возбудителя путем посева отделяемого зева, налета, мокроты, мочи, кала на питательные среды или с помощью экспресс-тестов.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Подход к лечению вирусных и бактериальных инфекций, по словам диетолога, кардинально отличается. Бактериальные инфекции требуют назначения антибактериальных препаратов, эффективных в отношении конкретного выявленного возбудителя. Вирусные же чаще требуют симптоматического лечения, исключение составляет вирус гриппа, вирус простого герпеса, вирус гепатита и ВИЧ.
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