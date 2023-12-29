Рак, вирусы, обезвоживание: неочевидные причины хронической усталости

Хроническая усталость представляет собой состояние, которое, как можно догадаться, сопровождается постоянным чувством измотанности и упадка сил. Оно непосредственно не угрожает работе органов, однако не позволяет наслаждаться жизнью. Что бы человек не делал, он чувствует себя уставшим, ему сложно сосредоточиться на достижении каких-либо задач и быть активным, когда это требуется.

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Причины такого состояния могут быть разными. Наиболее распространенными являются неправильные образ жизни и питание, инфекции и вирусы, постоянное пребывание в стрессовом состоянии и психические расстройства. Однако есть и другие, которые не сразу приходят в голову. Подробности – в материале "Рамблера".

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Заболевания

Зачастую в случае возникновения необъяснимой хронической усталости специалисты рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование. Такая осторожность объясняется тем, что подобное состояние характерно для ряда серьезных заболеваний, в том числе смертельных. Вот некоторые из них:

синдром хронической усталости;

гипотиреоз;

рак;

рассеянный склероз;

сахарный диабет;

фибромиалгия и др.

Перенасыщение кофеином

Чувство усталости заставляет людей обращаться за помощью к кофеину. Как объясняют врачи, напитки с его содержанием, будь то кофе, некоторые сорта чая или энергетики, действительно бодрят нас. Вместе с тем важно понимать, что если злоупотреблять ими, то усталость будет долгое время накапливаться, но не проявляться. В какой-то момент она даст о себе знать, в том числе в виде постоянной измотанности. Кроме того, поддержание активности за счет кофеина может сбить привычный образ жизни, в том числе циркадные ритмы, к которым организм уже привык.

Дефицит воды в организме

Множество биохимических реакций, которые происходят в человеческом организме каждый день, приводят к потере воды, поэтому ее необходимо восполнять. Если вы потребляете недостаточное количество жидкости, то это сказывается на вашем состоянии.

Обезвоживание приводит к снижению уровня энергии и способности к концентрации. Наиболее частыми симптомами обезвоживания являются жажда, усталость, головокружение и головные боли.

Важно на постоянной основе следить за своим самочувствием. Многие симптомы характерны для самых разных болезней и состояний, поэтому необходимо их разграничивать, а делать это могут исключительно специалисты.