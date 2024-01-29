Ученые выяснили, как часто люди скрывают инфекционные заболевания от окружающих
Больные инфекционными заболеваниями люди, не желая пребывать в изоляции, зачастую скрывают свое болезненное состояние от окружающих. Об этом сообщает Medical Xpress.
Специалисты опросили более 4000 американских студентов университетов, медицинских работников и онлайн-работников и поинтересовались у них, как часто они скрывают плохое самочувствие от окружающих и подвергают их риску заражения.
Около 75% участников сообщили, что скрывали болезнь в межличностном общении, подвергая опасности других. Среди работников здравоохранения 61% утаивали свои симптомы и предпринимали активные действия, чтобы об инфекционном заболевании не узнало начальство.
Мотивы сокрытия были в основном социальными: например, желание посещать вечеринки. Очень немногие участники упомянули отсутствие оплачиваемых отпусков в качестве основной причины принятия такого решения.
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