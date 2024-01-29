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Ученые создали специальный чип, способный определить эффективность лечения от рака по анализу крови

С помощью специальных чипов врачи смогут контролировать количество раковых клеток в крови пациента и определять эффективность лечения к четвертой неделе. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые смогут определять эффективность лечения от рака по анализу крови
© Unsplash

Получаемые данные помогут врачам адаптировать методы лечения рака к потребностям пациентов и улучшить результаты терапии.

"Сейчас, как правило, приходится ждать от нескольких недель до нескольких месяцев, прежде чем мы сможем полностью оценить эффективность лечения пациента от рака", – приводятся слова Шрути Джолли, профессора радиационной онкологии и соавтора исследования.

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В настоящее время онкологи прибегают к компьютерной томографии, чтобы увидеть, уменьшилась или выросла опухоль, однако заметить можно только большие изменения в размере. Биопсия дает более точную информацию, но ее нельзя проводить достаточно часто.

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