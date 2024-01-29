Стало известно, какая песня успокоит нервы в приемной у стоматолога
Роль музыки в зале ожидания — это больше, чем просто фоновый шум: она действительно может повлиять на впечатления пациентов от лечения, сообщает Daily Mail.
Платформа цифрового здравоохранения Tebra в ходе опроса музыкальных предпочтений обнаружила, что многие люди считают классическую музыку наиболее расслабляющим жанром.
Что касается песни, которая сильнее всего ассоциируется с чувством спокойствия и расслабления в медицинских ситуациях, респонденты назвали «Don't Stop Believin» группы Journey.
Между тем, металл, хип-хоп/рэп и госпел были жанрами, которые люди меньше всего хотели слышать в зале ожидания.
По мнению исследователей, эти жанры могут усугубить и без того стрессовую медицинскую ситуацию.
Ученые из Университета Брюнеля и Лондонского университета Королевы Марии обнаружили, что пациенты, которые слушали музыку, чувствовали значительно меньше беспокойства после операции и нуждались в гораздо меньшем количестве обезболивающих препаратов.
Хотя эффект был наибольшим среди тех, кто слушал свои любимые песни до операции, он также работал и после операции, и, что самое удивительное, некоторые люди все еще испытывали меньше боли после операции, даже если музыка играла только во время операции.
Это говорит о том, что, хотя они были без сознания, что-то происходило в их оранизме.
Ранее мы рассказывали о том, когда требуется срочное удаление зуба.