Стоматолог Антонов объяснил, когда требуется срочное удаление зуба

Стоматолог Илья Антонов в интервью "Газете.Ru" рассказал, когда необходимо срочное удаление зуба.

Стоматолог объяснил, когда требуется срочное удаление зуба
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По словам медика, операцию требуется провести, если зуб поражен глубоким кариесом. В таком случае зуб становится источником инфекций, которые проникают в окружающую костную ткань. На фоне этого гной может вытекать в полость рта.

Кроме того, удаление зуба требуется в случае перелома или трещины в коронковой и корневой части зуба. Другая причина для немедленного удаления – оголение корня более чем на треть длины.

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В заключение Антонов напомнил, что "зубы мудрости" также необходимо обязательно удалять. В противном случае, эти зубы могут травмировать окружающие ткани и при небольшом размере челюсти толкать соседние зубы.

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