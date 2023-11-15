Стоматолог перечислила неочевидные причины потемнения зубов

Цвет эмали зубов меняется на более темный не только в результате курения или частого распития кофе. О менее очевидных причинах этого явления порталу NEWS.ru рассказала стоматолог Татьяна Сумцова.

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Как объяснила специалист, к дисколориту приводят в том числе несоблюдение гигиены полости рта, чрезмерное потребление чая и даже воды, если она перенасыщена фтором.

Кроме того, иногда эмаль темнеет из-за травмы одного или нескольких зубов, если нерв отмирает, а внутри происходит кровотечение.