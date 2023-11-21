Стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова объяснила, что будет, если не лечить зубы. Об этом врач сообщила в беседе с RuNews24.ru.

Как отмечает Трифонова, проблемы с зубами могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний.

Например, люди, у которых на зубах кариес, чаще болеют простудными заболеваниями, потому что кариес атакует иммунитет и организм вынужден направлять силы на борьбу с ним. Поэтому при лечении аденоидов отоларинголог просит заключение от стоматолога, отмечает Трифонова.

«Кроме того, из полости рта инфекция вместе со слюной попадает в желудочно-кишечный тракт. Это со временем вызывает развитие хронических заболеваний пищеварительной системы», — говорит Трифонова.

Стоматолог утверждает, что именно из-за этого при плановой госпитализации необходимо при себе иметь справку от стоматолога. Вследствие активного кровоснабжения ротовой полости токсины от кариозных зубов могут разнестись по всему организму, предупреждает Трифонова.