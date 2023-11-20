Что будет, если съесть много аскорбинок

Наверняка в каждой семье есть история о том, как ребенок не удержался и съел сразу половину упаковки этих желтых вкусных витаминок. И вроде в таких историях всегда все заканчивается хорошо, однако каждый взрослый понимает, что даже если речь идет о витаминах, то и тут важна правильная дозировка. Ведь перебор с витаминами также плох, как и их недостаток.

© Ru.123rf.com

"Рамблер" поговорил с врачом и узнал, что будет, если съесть сразу много таблеток аскорбиновой кислоты.

Видео дня

Доктор сразу отметила, что, как и все кислые субстанции, аскорбиновую кислоту стоит принимать после еды, особенно, если есть хронические заболевания желудка.

Если речь идет об однократном употреблении аскорбинки до 2 грамм, большого урона организму оно не нанесет, главное, чтобы это не было длительной передозировкой. Суточная норма — 100 миллиграмм, одна таблетка обычно составляет от 25 до 100 миллиграмм, соответственно, чтобы съесть токсическую дозу, нужно принять около 20 штук в таблетках или 80 в шариках, а это все-таки достаточно проблематично. Конечно, если речь идет не о ребенке, у которого бесконтрольный доступ к лекарствам. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Чем это грозит?

В случае разового приема токсической дозы аскорбиновой кислоты может заболеть желудок, возможны проблемы с кишечником, что отразится на стуле, появится диарея, высыпания, аллергия и зуд.

Также могут быть тянущие ощущения при мочеиспускании, но от одного раза злоупотребления ничего страшного с почками не случится, а если это хроническое злоупотребление, то могут быть серьезные последствия для организма. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Помимо этого терапевт отметила, что когда мы говорим об однократном употреблении 1-2 граммов аскорбинки, то на следующий день уже можно в обычном режиме продолжить прием профилактической дозы в 100-200 миллиграмм.

Если же это был длительный прием в больших дозировках, то лучше на время прекратить прием витамина, поскольку передозировка также негативно сказывается на организме, как и дефицит.