5 признаков дефицита витамина D
Осенью традиционно начинается сезон простуд, которые нередко бывают спровоцированы авитаминозом. После лета организму может не хватать необходимых микро- и макроэлементов. Из-за нехватки солнца осенью также часто появляется дефицит витамина D. Его недостаток влияет на работу всего организма и часто становится причиной ряда неприятных симптомов.
“Рамблер” рассказывает о пяти признаков нехватки витамина D.
Зачем нужен витамин D
Витамин D — это группа биологически активных веществ, которые образуются под действием УФ лучей или поступают в организм вместе с едой.
Он обеспечивает нормальный рост и развитие костей, способствует поддержанию мышечного тонуса, повышает иммунитет. Витамин D участвует в процессе свертываемости крови, помогает восстанавливать слизистые оболочки, кожный покров. Микронутриент участвует в регуляции сердцебиения и артериального давления.
Получить витамин можно с помощью солнечных ванн. Летом необходимость его принимать отдельно отпадает, ведь воздействие УФ-лучей получается очень ощутимым. Но осенью дефицит витамина можно восполнить с помощью витамина D3. Он содержится в молочных продуктах, рыбе, икре, яичном желтке.
5 симптомов нехватки витамина D
Всего выделяется пять признаков, которые могут говорить о дефиците витамина в организме.
- Плохое настроение. Доказано, что у людей, страдающих депрессией, уровень витамина D ниже, чем у других.
- Проблемы с зубами. Зубам и костям необходим кальций, однако он не усваивается в достаточной мере без витамина D. Нередко из-за его дефицита появляются заболевания полости рта.
- Боль в мышцах и костях. При нехватке витамина D возникают мышечные спазмы, ломота в суставах, учащается появление ушибов и переломов.
- Плохое самочувствие. Из-за дефицита витамина D иммунитет снижается. Ослабленный организм становится благоприятной средой для появления вирусов и инфекций.
- Проблемы с пищеварением. Для формирования микрофлоры кишечнику тоже необходим витамина D. Без него количество полезных бактерий сокращается, а вредных, наоборот, увеличивается.