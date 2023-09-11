5 признаков дефицита витамина D

Осенью традиционно начинается сезон простуд, которые нередко бывают спровоцированы авитаминозом. После лета организму может не хватать необходимых микро- и макроэлементов. Из-за нехватки солнца осенью также часто появляется дефицит витамина D. Его недостаток влияет на работу всего организма и часто становится причиной ряда неприятных симптомов.

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“Рамблер” рассказывает о пяти признаков нехватки витамина D.

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Зачем нужен витамин D

Витамин D — это группа биологически активных веществ, которые образуются под действием УФ лучей или поступают в организм вместе с едой.

Он обеспечивает нормальный рост и развитие костей, способствует поддержанию мышечного тонуса, повышает иммунитет. Витамин D участвует в процессе свертываемости крови, помогает восстанавливать слизистые оболочки, кожный покров. Микронутриент участвует в регуляции сердцебиения и артериального давления.

Получить витамин можно с помощью солнечных ванн. Летом необходимость его принимать отдельно отпадает, ведь воздействие УФ-лучей получается очень ощутимым. Но осенью дефицит витамина можно восполнить с помощью витамина D3. Он содержится в молочных продуктах, рыбе, икре, яичном желтке.

5 симптомов нехватки витамина D

Всего выделяется пять признаков, которые могут говорить о дефиците витамина в организме.