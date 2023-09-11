Названы три основных фактора появления боли в суставах

Врач Мясников назвал три основных фактора появления боли в суставах
Курение, избыточный вес и недостаточная физическая активность являются основными факторами появления боли в суставах. Об этом заявил врач Александр Мясников в в эфире программы "О самом главном".
По словам специалиста, вредная привычка и питание опосредованно влияют на медиаторы воспаления, которые провоцируют неприятный симптом. А наличие лишних килограммов, в свою очередь, приводит к избыточному давлению на сустав и еще больше его разрушает.
Для профилактики неприятных ощущений врач рекомендовал скорректировать рацион питания и снизить вес.
"Необязательно, чтобы это было большое снижение веса — на 5% снизите и уже почувствуете. А движение — в руководствах жестко написано, что упражнения прописываются всем пациентам независимо от пола, возраста, тяжести заболевания и наличия сопутствующих заболеваний", – резюмировал Александр Мясников.
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