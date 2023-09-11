Названы три основных фактора появления боли в суставах

Курение, избыточный вес и недостаточная физическая активность являются основными факторами появления боли в суставах. Об этом заявил врач Александр Мясников в в эфире программы "О самом главном".

По словам специалиста, вредная привычка и питание опосредованно влияют на медиаторы воспаления, которые провоцируют неприятный симптом. А наличие лишних килограммов, в свою очередь, приводит к избыточному давлению на сустав и еще больше его разрушает.