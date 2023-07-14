Правда ли, что стресс портит кости

Стрессовые ситуации отражаются не только на психическом, но и физическом состоянии человека. Например, они вызывают учащенное сердцебиение и скачки артериального давления, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, покраснения кожного покрова и другие неприятные симптомы.

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Как недавно выяснилось, пребывание в тревожном состоянии в течение продолжительного периода времени в том числе сказывается на срастании костей. Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Ученые из Канады и Японии провели исследование, в рамках которого анализировалось состояние пациентов с переломами лодыжки. Они заполняли опросники, описывая в нем свое физическое и ментальное состояние после ортопедической операции, а также по истечении 3, 6, 9 и 12 месяц после ее проведения. Параллельно с этим врачи отслеживали процесс восстановления участников с помощью различных анализов и специальных устройств.

Исследователи хотели выяснить, есть ли связь между эмоциональным фоном пациента, его нервной системой и ростом костей, их прочностью.

Результаты

Как объяснил один из авторов эксперимента, из-за постоянной стрессовой нагрузки некоторые иммунные клетки (нейтрофильные гранулоциты) начинают вырабатывать фермент, который запускает высвобождение гормонов стресса (тирозингидроксилаза) в организм. Они, в свою очередь, локализуются в том числе области планируемого срастания костей и не позволяют новому материалу образоваться в привычном темпе.

"Когда психологическое напряжение, вызванное стрессом, травмой или депрессией, считалось высоким, у пациента наблюдался высокий уровень тирозингидроксилазы в гематоме перелома, что затрудняло его заживление" – резюмировали ученые.

При этом, по их словам, в качестве решающего фактора этой закономерности выступает субъективная оценка пациентами произошедшей с ними стрессовой нагрузки. То есть главную роль играет не масштаб самого события, а его восприятие и эмоциональный фон человека.