Остеопороз – это заболевание, которое характеризуется снижением плотности костей в результате уменьшения костного вещества.

Одним из главных факторов, влияющих на развитие остеопороза, считается количество паратгормона в организме, рассказал врач Сергей Длин.

Паратгормон – это гормон, который вырабатывается в паращитовидных железах и контролирует уровень кальция в крови. Если уровень кальция падает, паратгормон стимулирует его выделение из костей, что приводит к уменьшению их плотности.

При избытке паратгормона в организме происходит обратный процесс – кальций начинает вымываться из костей, что также приводит к их ослаблению и повышенной уязвимости. Поэтому очень важно контролировать уровень паратгормона в организме и принимать меры для его нормализации

Для профилактики остеопороза рекомендуется следить за питанием, употреблять достаточное количество кальция и витамина D, заниматься физическими упражнениями и избегать вредных привычек. Также необходимо регулярно проходить медицинские обследования и консультироваться с врачом в случае появления каких-либо симптомов. Подробнее об этом смотрите в видео.