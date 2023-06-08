Гомоцистеин является аминокислотой, которая образуется при метаболизме метионина и цистеина.

В организм человека метионин поступает вместе с белковой пищей. В большом количестве он содержится в мясе, твороге и других продуктах. При избытке метионина в организме повышается уровень гомоцистеина.

Почему эта аминокислота так важна? Гомоцистеин влияет на многие процессы в организме человека. Например, благодаря этой аминокислоте происходит полноценный процесс метаболизма белков, жиров и углеводов. Так же она отвечает за эластичность сосудов и способствует правильной циркуляции крови.

При повышении уровня гомоцистеина появляется риск развития таких заболеваний, как атеросклероз и остеоартрит. Большое содержание этой аминокислоты может вызывать воспалительные процессы в суставах, что также может привести к повреждению ткани.

Поэтому важно следить за уровнем гомоцистеина в организме и принимать меры для его снижения, если это необходимо.

Об этом рассказал врач Сергей Длин.