К чему может привести дефицит йода в организме: видео
Йод является необходимым элементом для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы, которые регулируют метаболизм, рост и развитие организма, а также функции сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем.
Он также играет важную роль в поддержании здоровья кожи, волос и ногтей.
Врач Сергей Длин рассказал, какие симптомы могут указывать на недостаток йода в организме. Распознать йододефицит можно по симптомам гипотиреоза.
Основными симптомами дефицита йода являются:
- Усталость и слабость.
- Повышенная раздражительность и нервозность.
- Понижение температуры тела.
- Проблемы с памятью и концентрацией.
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой.
- Проблемы с репродуктивной системой.
- Задержка физического и умственного развития у детей.
Поэтому важно получать достаточное количество йода с пищей или принимая специальные добавки. При обнаружении перечисленных симптомов обратитесь к специалисту.
Подробнее о том, к чему может привести дефицит йода в организме, смотрите в видео.
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