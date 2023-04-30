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К чему может привести дефицит йода в организме: видео

Йод является необходимым элементом для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы, которые регулируют метаболизм, рост и развитие организма, а также функции сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем.

Он также играет важную роль в поддержании здоровья кожи, волос и ногтей.

Врач Сергей Длин рассказал, какие симптомы могут указывать на недостаток йода в организме. Распознать йододефицит можно по симптомам гипотиреоза.

Основными симптомами дефицита йода являются:
  1. Усталость и слабость.
  2. Повышенная раздражительность и нервозность.
  3. Понижение температуры тела.
  4. Проблемы с памятью и концентрацией.
  5. Проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  6. Проблемы с репродуктивной системой.
  7. Задержка физического и умственного развития у детей.

Поэтому важно получать достаточное количество йода с пищей или принимая специальные добавки. При обнаружении перечисленных симптомов обратитесь к специалисту.

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Подробнее о том, к чему может привести дефицит йода в организме, смотрите в видео.

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