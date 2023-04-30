Йод является необходимым элементом для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы, которые регулируют метаболизм, рост и развитие организма, а также функции сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем.

Он также играет важную роль в поддержании здоровья кожи, волос и ногтей.

Врач Сергей Длин рассказал, какие симптомы могут указывать на недостаток йода в организме. Распознать йододефицит можно по симптомам гипотиреоза.

Усталость и слабость. Повышенная раздражительность и нервозность. Понижение температуры тела. Проблемы с памятью и концентрацией. Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Проблемы с репродуктивной системой. Задержка физического и умственного развития у детей. Основными симптомами дефицита йода являются:

Поэтому важно получать достаточное количество йода с пищей или принимая специальные добавки. При обнаружении перечисленных симптомов обратитесь к специалисту.

Подробнее о том, к чему может привести дефицит йода в организме, смотрите в видео.