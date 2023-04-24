Остеохондроз — это заболевание опорно-двигательной системы, которое проявляется истончением хрящей суставов и костей.

Признаки заболевания, опасного множеством осложнений, зависят в большей степени от локации. Однако на начальной стадии пациенты могут испытывать ноющие боли в спине, головную боль, онемение в конечностях, ограничение движений в позвоночнике и сильную утомляемость.

В зависимости от локализации остеохондроз бывает четырех видов:

Поясничный. Он встречается наиболее часто, поскольку именно на поясничный отдел приходится вся основная нагрузка верхней части тела человека.

Шейный. Это самый опасный вид остеохондроза: через шейный отдел проходят главные артерии, которые питают мозг, поэтому любые нарушения в этой части тела могут привести к весьма негативным последствиям.

Грудной. Довольно редкий вид остеохондроза, симптоматику которого легко спутать с сердечными болями.

Распространенный. Этот вид остеохондроза возникает сразу в двух или более позвоночных отделах.

Важно своевременно диагностировать остеохондроз и начать лечение. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением заболевания! Эффективным будет лишь сочетание нескольких консервативных методов, которые предложит специалист.

О том, как правильно лечить остеохондроз рассказал в своем TikTok-аккаунте врач-ортопед Николай Кононир.