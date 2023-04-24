Остеохондроз — это заболевание опорно-двигательной системы, которое проявляется истончением хрящей суставов и костей.
Признаки заболевания, опасного множеством осложнений, зависят в большей степени от локации. Однако на начальной стадии пациенты могут испытывать ноющие боли в спине, головную боль, онемение в конечностях, ограничение движений в позвоночнике и сильную утомляемость.
В зависимости от локализации остеохондроз бывает четырех видов:
Важно своевременно диагностировать остеохондроз и начать лечение. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением заболевания! Эффективным будет лишь сочетание нескольких консервативных методов, которые предложит специалист.
О том, как правильно лечить остеохондроз рассказал в своем TikTok-аккаунте врач-ортопед Николай Кононир.