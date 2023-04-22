Правильный матрас играет важную роль в обеспечении здорового и качественного сна. Матрас должен служить поддержкой для всего тела, помогать равномерно распределять вес и быть комфортным в использовании.

Реабилитолог Владимир Демченко рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе матраса.

Если у вас есть проблемы со спиной, например, боли или нарушения осанки, то лучше выбрать ортопедический матрас. Он обеспечивает правильную поддержку позвоночника и равномерное распределение веса тела, что уменьшает нагрузку на суставы и мышцы.

Жесткие матрасы подходят для детей, что позволяет на раннем этапе профилактировать нарушения осанки. Также врач советует выбирать жесткий матрас людям с весом более 90 килограммов, так как они обеспечивают дополнительную поддержку и помогают правильно распределить вес тела.

Таким образом, выбор правильного матраса для сна зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого человека.

Подробнее о том, как подобрать матрас для сна, смотрите в видео.