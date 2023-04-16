6 поз, которые убивают шею: видео

Мы настолько привыкли сидеть в телефонах и компьютерах, что уже не замечаем, как неестественны стали наши позы. Однако наше тело не приспособлено к тому, чтобы в скрученном состоянии смотреть тик-токи. Особенно сильно от этого страдает шея.

Возможно, вы уже столкнулись с часто возникающими ощущениями в этой области или постоянными головными болями. Попробуйте обратить внимание на то, в каком положении вы лежите, стоите или сидите.

Врач-остеопат, хирург-травматолог-ортопед Алесь Улищенко рассказал в своем TikTok-аккаунте о шести повседневных позах, которые негативно сказываются на здоровье нашей шеи. Например, очень вредно носить рюкзак на одном плече и вытягивать шею вперед, сидя за ноутбуком.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других убивающих шею позах.