Боли в пояснице при ходьбе или спуске с лестницы чаще всего появляются из-за нестабильности тазовых мышц.

Таз является своеобразной основой для мышц ног и всего корпуса, поэтому его нестабильность может приводить к перенапряжению, болям в спине и даже травмам.

Физический терапевт Михаил Сорокин показал упражнение, которое поможет уменьшить боль в пояснице и стабилизирует таз.

Цель упражнения – научиться переносить вес тела с ноги на ногу, удерживая ровное положение таза. Упражнения, направленные на стабилизацию этой области, могут помочь укрепить мышцы, улучшить координацию движений и предотвратить возникновение болей в пояснице.

Подробнее о том, как выполнять упражнение от боли в пояснице, смотрите в видео.