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55 минут назад

Как избавиться от боли в пояснице с помощью одного упражнения: видео

Стелла Шмель

Боли в пояснице при ходьбе или спуске с лестницы чаще всего появляются из-за нестабильности тазовых мышц.

Таз является своеобразной основой для мышц ног и всего корпуса, поэтому его нестабильность может приводить к перенапряжению, болям в спине и даже травмам.

Физический терапевт Михаил Сорокин показал упражнение, которое поможет уменьшить боль в пояснице и стабилизирует таз.

Цель упражнения – научиться переносить вес тела с ноги на ногу, удерживая ровное положение таза. Упражнения, направленные на стабилизацию этой области, могут помочь укрепить мышцы, улучшить координацию движений и предотвратить возникновение болей в пояснице.

Как избавиться от зажима в шейном отделе

Подробнее о том, как выполнять упражнение от боли в пояснице, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что такое грыжа межпозвоночного диска.

ЗОЖ,Видео,Михаил Сорокин,
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