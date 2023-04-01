Как избавиться от зажима в шейном отделе: видео
Спазм мышц шейного отдела может возникать по разным причинам, но чаще всего — из-за напряжения и усталости мышц.
Такие состояния чаще всего бывают спровоцированы длительным пребыванием в одном положении или неправильной осанкой.
Существует несколько упражнений, которые помогают разблокировать зажатые шейные мышцы и увеличить амплитуду движения в шейном отделе позвоночника.
Врач-реабилитолог Владимир Демченко показал комплекс упражнений, которые помогут увеличить подвижность шеи и снимут болевой синдром.
Для предотвращения спазмов мышц шеи необходимо следить за правильной осанкой, регулярно заниматься физическими упражнениями, избегать длительного пребывания в одном положении.
Подробнее об упражнениях, которые помогут избавиться от зажима в шейном отделе позвоночника, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, во сколько нужно ложиться спать, чтобы не было проблем с сердцем.