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Как избавиться от зажима в шейном отделе: видео

Спазм мышц шейного отдела может возникать по разным причинам, но чаще всего — из-за напряжения и усталости мышц.

Такие состояния чаще всего бывают спровоцированы длительным пребыванием в одном положении или неправильной осанкой.

Существует несколько упражнений, которые помогают разблокировать зажатые шейные мышцы и увеличить амплитуду движения в шейном отделе позвоночника.

Врач-реабилитолог Владимир Демченко показал комплекс упражнений, которые помогут увеличить подвижность шеи и снимут болевой синдром.

Для предотвращения спазмов мышц шеи необходимо следить за правильной осанкой, регулярно заниматься физическими упражнениями, избегать длительного пребывания в одном положении.

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Подробнее об упражнениях, которые помогут избавиться от зажима в шейном отделе позвоночника, смотрите в видео.

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