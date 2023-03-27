Полиартрит: причины развития заболевания и способы лечения

Полиартрит представляет собой множественные воспаления суставов. Он может поражать хрящи, сухожилия, связки и мышцы в любой части тела, доставляя при этом зачастую нестерпимые боли.

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Полиартрит может встречаться как в хронической, так и в острой форме. При развитии острой формы заболевание прогрессирует очень стремительно. Хронический же полиартрит долгое время может скрываться и не позволять человеку вовремя его диагностировать, однако в результате очень велика вероятность, что больной станет инвалидом.

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Симптомов у этого недуга довольно много. К ним можно отнести:

повышение температуры тела,

отеки,

многочисленные припухлости в области суставов,

утолщение конечностей,

ощущение зажатости мышц и скованности в движениях,

покраснения и боли при надавливании на пораженный участок.

Рамблер поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал у него, по каким причинам может развиваться это заболевание и можно ли его вылечить.

На самом деле, такого отдельного заболевания или диагноза, как полиартрит, не существует. Есть заболевания, которые могут вызывать воспаление двух и более суставов. Когда мы говорим о полиартрите, в данный процесс вовлечены сразу несколько суставов: их может быть и 5, и 6.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Заболеваний, которые приводят к этому, по словам эксперта, множество:

ревматоидный артрит,

подагра,

сахарный диабет,

инфекционные заболевания,

наследственные факторы,

интоксикация.

На первых этапах лечения используются НПВС, но самое важное, — взять под контроль основное заболевание, которое привело к воспалению суставов. Если в первопричинах стоит проблема, связанная с ревматоидным артритом, актуальным будет назначение глюкортикостероидов, если эта следствие бактериальной инфекции — необходимо назначение антибиотиков.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Как только заболевание будет взято под контроль, суставы начнут чувствовать себя лучше и вся симптоматика явно сократится, а заболевание войдет в стадию стойкой ремиссии.