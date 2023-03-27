Полиартрит: причины развития заболевания и способы лечения

Полиартрит представляет собой множественные воспаления суставов. Он может поражать хрящи, сухожилия, связки и мышцы в любой части тела, доставляя при этом зачастую нестерпимые боли.
Полиартрит может встречаться как в хронической, так и в острой форме. При развитии острой формы заболевание прогрессирует очень стремительно. Хронический же полиартрит долгое время может скрываться и не позволять человеку вовремя его диагностировать, однако в результате очень велика вероятность, что больной станет инвалидом.
Симптомов у этого недуга довольно много. К ним можно отнести:
Рамблер поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал у него, по каким причинам может развиваться это заболевание и можно ли его вылечить.
Заболеваний, которые приводят к этому, по словам эксперта, множество:
Как только заболевание будет взято под контроль, суставы начнут чувствовать себя лучше и вся симптоматика явно сократится, а заболевание войдет в стадию стойкой ремиссии.