Ревматоидный артрит — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее суставы и вызывающее воспалительный процесс во внутренних органах.

К основным причинам появления и развития заболевания специалисты относят генетическую предрасположенность, переохлаждение, гормональные изменения у женщин, вирусы, бактерии, сильные стрессы, аллергические реакции и травмы.

Чаще болезнь диагностируют у женщин в возрасте от 35 до 50 лет, мужчины же, согласно статистике, страдают от недуга в три раза реже и в более старшем возрасте.

Диагностировать ревматоидный артрит может только специалист. Для этого придется пройти обследования (сдать биохимический анализ крови и иммунологические обследования), а также возможно будет необходимо сделать УЗИ, КТ или МРТ.

Часто пациенты принимают первые признаки ревматоидного артрита за усталость, списывают их на последствия простудных заболеваний или нехватку витаминов. Однако, стоит быть более внимательными и своевременно обратиться к врачу.

О симптомах ревматоидного артрита в своем TikTok-канале рассказал врач-терапевт Роман Леончук.

Подробности — в видеоролике.