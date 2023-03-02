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3 часа назад

Почему могут неметь пальцы на руках: видео

Мира Маркина

Нередко случается такое, что кисть или отдельные пальцы на ней немеют. Такое состояние вызывает у человека беспокойство и оно вполне обоснованно.

"Рамблер" решил выяснить, по каким причинам такое может происходить.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @klinikaboli мы нашли видеоролик, в котором подробно рассказывается об этой проблеме.

Как утверждает специалист на видео, большое значение имеет тот факт, какой именно из пальцев немеет. Ведь в зависимости от этого будут разниться и первопричины такого патологического состояния.

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Помимо причин онемения, врач также рассказал о способах лечения. Подробнее смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как повысить уровень ферритина.

Болезни и лекарства,Видео,
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