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2 часа назад

Как повысить уровень ферритина: видео

Мира Маркина

Чтобы определить наличие дефицита железа в организме, необходимо сдать анализы крови и узнать уровень ферритина. Если его значение очень низкое, пациенту могут диагностировать анемию, проанализировав также другие показатели обмена железа.

Почему ферритин так важен? Дело в том, что он отвечает за хранение внутриклеточного железа. Одна молекула ферритина содержит до нескольких тысяч атомов железа.

О низком уровне ферритина могут сигнализировать:

  • головокружения;
  • бледность кожи;
  • "мушки" перед глазами;
  • одышка;
  • обмороки;
  • тахикардия;
  • ломкость ногтей и выпадение волос.

Как повысить уровень ферритина, чтобы чувствовать себя лучше? Рассказала врач-невролог Ксения Машкина в своем TikTok-аккаунте. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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