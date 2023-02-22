Анемия: причины, симптомы и лечение

Анемия может быть причиной выпадения волос, синяков под глазами, дефицита энергии, снижения либидо. Согласно статистике, с проблемой сталкивалась хотя бы раз в жизни каждая вторая женщина. Почему возникает анемия, какие у нее симптомы и какое назначается лечение? Спросили нутрициолога, нутритерапевта Анастасию Зеленину.
Необходимо посмотреть, насколько хорошо железо усваивается:
с помощью копрограммы, анализа микробиоты ХМС по Осипову, анализа на органические кислоты.
По словам медика, при анемии необходимо комплексное восстановление: коррекция образа жизни и питания, прием добавок и снижение стресса.
При анемии нужен особый тип питания. Помните, что ее причина может быть связана с нехваткой железосодержащих продуктов в вашем рационе, поэтому:
Необходимо следить за физической активностью: ни полное отсутствие движения, ни кроссфит до изнеможения не пойдут на пользу; снижать уровень стресса и заботиться о качестве сна: в стрессовом режиме и при недосыпании невозможно устранить любые дефициты в организме.