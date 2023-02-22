Анемия: причины, симптомы и лечение

Зачастую, ко мне приходят с запросами: «Мне прописали препараты железа, но я просто не могу их пить. Лекарство крайне тяжело переносится, жуткий дискомфорт в ЖКТ. Что делать?». Важно понимать, что в здоровом ЖКТ анемия, в принципе, «не живет». Значит, наличие анемии уже заведомо свидетельствует о том, что по части ЖКТ что-то идет не так.



Попадая в организм, препарат железа только усилит рост патогенной флоры в кишечнике. Отсюда усугубление симптомов в виде болей в животе и дискомфорта. Вот, почему я не рекомендую сразу же прибегать к медикаментам и показываю вам другой путь - гораздо более бережный и планомерный.



К приему препаратов необходимо должным образом подготовиться: скорректировать работу кишечника, желудка, желчного пузыря. Здесь нам в помощь травы, пре- и пробиотики, адаптогены.



С целью компенсации железодефицита лучше предпочесть железо именно в хелатной форме. В обязательном порядке прием железа должен сопровождаться приемом ко-факторов: это группа витаминов В, витамин С.

Анастасия Зеленина Нутрициолог, нутритерапевт, основатель клиники превентивной медицины и нутрициологии