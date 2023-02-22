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1 час назад

Анемия: причины, симптомы и лечение

Мира Маркина
Анастасия Зеленинаэксперт

Анемия может быть причиной выпадения волос, синяков под глазами, дефицита энергии, снижения либидо. Согласно статистике, с проблемой сталкивалась хотя бы раз в жизни каждая вторая женщина. Почему возникает анемия, какие у нее симптомы и какое назначается лечение? Спросили нутрициолога, нутритерапевта Анастасию Зеленину.

Анемия: причины, симптомы и лечение
Фото: PxherePxhere

Признаки анемии

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Самые распространенные симптомы анемии:
  • хроническая усталость;
  • слабость в мышцах;
  • апатия, нехватка сил;
  • забывчивость, потеря концентрации внимания;
  • выпадение волос;
  • желание съесть нечто несъедобное (лед, крахмал, глину, краску, мел);
  • звон и шум в ушах;
  • частые головные боли;
  • раздражительность и склонность к депрессиям;
  • бледная кожа, которая на солнце не загорает, а только краснеет;
  • сухость кожи, ранние морщины;
  • лишний вес, который стоит на месте и не снижается;
  • спазмы или скручивания в ногах;
  • проблемы с дыханием.

Причины анемии

Почему возникает анемия? Наиболее распространенными причинами могут быть:
  • нехватка богатых железом продуктов питания: например, биодоступного белка. Речь, прежде всего, о животном белке. Из него железо усваивается наилучшим образом;
  • недостаток выработки соляной кислоты в организме;
  • воспалительные изменения в кишечнике (например, при кишечной проницаемости);
  • избыточный рост кандиды;
  • воспалительные процессы в организме, болезнь Крона;
  • продолжительные стрессы;
  • нестабильный /обильный женский цикл;
  • беременность: особенно истощают запасы железа многоплодные беременности, а также маленький промежуток между новыми беременностями.
Железо плохо усваивается при употреблении продуктов, нарушающих абсорбцию железа, например, молочных продуктов, добавок с кальцием, танинов, содержащихся во всех видах зеленого чая, кофе и шоколада. Проблемы с анемией могут возникнуть у людей, которые длительное время принимают медикаменты, подавляющие кислотность, например, ингибиторы протонной помпы, либо препараты с алюминием.

Сама по себе анемия - скорее, не причина, но следствие. У нее есть конкретный первоисточник. Бывает так, что женщины годами ходят по замкнутому кругу: восполняют железо, теряют ресурс с беременностями, родами, менструациями, вынуждены снова и снова обращаться к препаратам железа, но проблема возвращается.
Анастасия Зеленина
Анастасия ЗеленинаНутрициолог, нутритерапевт, основатель клиники превентивной медицины и нутрициологии

Какие сдать анализы, чтобы выявить анемию

Природа происхождения анемии разнообразна, поэтому смотреть в анализах только гемоглобин недостаточно. Нужно также учитывать показатели:
  • ферритина;
  • общего белка;
  • гомоцистеина;
  • витамина В12;

Необходимо посмотреть, насколько хорошо железо усваивается:

с помощью копрограммы, анализа микробиоты ХМС по Осипову, анализа на органические кислоты.

Лечение

По словам медика, при анемии необходимо комплексное восстановление: коррекция образа жизни и питания, прием добавок и снижение стресса.

Анемия - одно из самых сложно корректируемых состояний, поскольку этот дефицит - многофакторный. Это не только дефицит железа, но еще и дефицит «запаса» железа в организме (ферритина), витаминов группы В, С, цинка, меди, магния, молибдена и других.
Анастасия Зеленина
Анастасия ЗеленинаНутрициолог, нутритерапевт, основатель клиники превентивной медицины и нутрициологии

Питание

При анемии нужен особый тип питания. Помните, что ее причина может быть связана с нехваткой железосодержащих продуктов в вашем рационе, поэтому:

  • сделайте упор на увеличение количества животного белка в рационе (при анемии вегетарианская стратегия - увы, проигрышная);
  • употребляйте субпродукты, мясные костные бульоны - необходимо разнообразие животного белка;
  • стоит свести к минимуму (а лучше - исключить) продукты - преграды к усвоению железа: молочные продукты, продукты, содержащие танин (во всех видах чая и кофе, в шоколаде), бобовые, орехи и крупы.
«Исправно» работающее пищеварение кратно повышает эффект усвоения железа. Поэтому пьем теплую воду по утрам и подключаем «помощников»: яблочный уксус, хлорофилл, горечи, поддерживающие должный отток желчи.
Анастасия Зеленина
Анастасия ЗеленинаНутрициолог, нутритерапевт, основатель клиники превентивной медицины и нутрициологии

Образ жизни

Необходимо следить за физической активностью: ни полное отсутствие движения, ни кроссфит до изнеможения не пойдут на пользу; снижать уровень стресса и заботиться о качестве сна: в стрессовом режиме и при недосыпании невозможно устранить любые дефициты в организме.

Врач разбила миф о лечении анемии

Препараты железа

Зачастую, ко мне приходят с запросами: «Мне прописали препараты железа, но я просто не могу их пить. Лекарство крайне тяжело переносится, жуткий дискомфорт в ЖКТ. Что делать?». Важно понимать, что в здоровом ЖКТ анемия, в принципе, «не живет». Значит, наличие анемии уже заведомо свидетельствует о том, что по части ЖКТ что-то идет не так.

Попадая в организм, препарат железа только усилит рост патогенной флоры в кишечнике. Отсюда усугубление симптомов в виде болей в животе и дискомфорта. Вот, почему я не рекомендую сразу же прибегать к медикаментам и показываю вам другой путь - гораздо более бережный и планомерный.

К приему препаратов необходимо должным образом подготовиться: скорректировать работу кишечника, желудка, желчного пузыря. Здесь нам в помощь травы, пре- и пробиотики, адаптогены.

С целью компенсации железодефицита лучше предпочесть железо именно в хелатной форме. В обязательном порядке прием железа должен сопровождаться приемом ко-факторов: это группа витаминов В, витамин С.
Анастасия Зеленина
Анастасия ЗеленинаНутрициолог, нутритерапевт, основатель клиники превентивной медицины и нутрициологии
Болезни и лекарства,
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