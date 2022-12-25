Врач разбила живучий миф о лечении анемии

«Это один из мифов, что можно победить анемию с помощью правильного питания. Часто приходят пациенты и говорят, что у них железодефицитная или В12-дефицитная анемия. Говорят, что целыми днями едят ненавистную печень, красное мясо, но показатели не поднимаются. Питание мы можем только поддерживать нормальный уровень, но не скорректировать имеющийся дефицит», - объяснила Евгения Медведовская.