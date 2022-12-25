Врач разбила живучий миф о лечении анемии

Некоторые люди твердо убеждены, что правильное питание поможет им восполнить все дефициты. Однако это не так. Врач гематологической службы ГКБ №52 Евгения Медведовская рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», почему анемия не лечится едой.
По словам врача, правильное питание поможет поддерживать уровень гемоглобина, но если он уже упал продукты его поднять не помогут.
«Это один из мифов, что можно победить анемию с помощью правильного питания. Часто приходят пациенты и говорят, что у них железодефицитная или В12-дефицитная анемия. Говорят, что целыми днями едят ненавистную печень, красное мясо, но показатели не поднимаются. Питание мы можем только поддерживать нормальный уровень, но не скорректировать имеющийся дефицит», - объяснила Евгения Медведовская.
Также врач отметила, что не все люди любят субпродукты и красное мясо. Всем им она советует не заставлять себя, а прийти к врачу на прием и получить соответствующий курс лечения, если подтверждена железодефицитная или В12-дефицитная анемия.
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