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48 минут назад

Врач Евгения Медведовская разбила живучий миф о лечении анемии

Катя Кобышева

Некоторые люди твердо убеждены, что правильное питание поможет им восполнить все дефициты. Однако это не так. Врач гематологической службы ГКБ №52 Евгения Медведовская рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», почему анемия не лечится едой.

Врач разбила живучий миф о лечении анемии
Фото: UnsplashUnsplash

По словам врача, правильное питание поможет поддерживать уровень гемоглобина, но если он уже упал продукты его поднять не помогут.

«Это один из мифов, что можно победить анемию с помощью правильного питания. Часто приходят пациенты и говорят, что у них железодефицитная или В12-дефицитная анемия. Говорят, что целыми днями едят ненавистную печень, красное мясо, но показатели не поднимаются. Питание мы можем только поддерживать нормальный уровень, но не скорректировать имеющийся дефицит», - объяснила Евгения Медведовская.

Также врач отметила, что не все люди любят субпродукты и красное мясо. Всем им она советует не заставлять себя, а прийти к врачу на прием и получить соответствующий курс лечения, если подтверждена железодефицитная или В12-дефицитная анемия.

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