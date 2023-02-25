Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с проблемой выпадения волос.

Ежедневно мы можем терять 100-150 волосков, что является нормой и никак не сказывается на внешнем виде. Периодами выпадение волос может усиливаться из-за различных факторов, но, как правило, в течение трех месяцев активное выпадение прекращается и показатели возвращаются к привычным.

Но если вы замечаете, что на протяжении длительного времени выпадение не останавливается, а количество выпавших волос увеличивается, то это повод посетить врача. Дело в том, что выпадение может быть спровоцировано как внешним воздействием, например, тугими прическами, так и внутренними факторами. Во втором случае бесполезно использовать косметические средства для укрепления волос, поскольку они действуют только на поверхностные слои эпидермиса и не помогут решить серьезную проблему.

Продолжительное выпадение волос может быть признаком развития патологических процессов в организме. Врач-трихолог Айгуль Ибатуллина рассказала, какие изменения провоцируют или усиливают выпадение волос.

Подробнее о причинах выпадения волос смотрите в видео.

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