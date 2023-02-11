Если у вас постоянно мерзнут ноги, даже дома в тепле, это может быть симптомом некоторых проблем со здоровьем. Каких именно? Рассказал кандидат медицинских наук, врач-невролог, реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

Самая частая причина постоянного ощущения зябкости в ногах — это заболевания кровеносной системы. По словам медика, кровь — основной источник тепла в нашем теле. Если кровоснабжение недостаточное, ноги начинают мерзнуть. Это может происходить на фоне сужения сосудов или атеросклероза.

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