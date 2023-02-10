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2 часа назад

Что нельзя делать, если резко подскочило давление: видео

Мира Маркина

Резкий скачок артериального давления в медицине называется гипертоническим кризом. Состояние может сопровождаться резкой болью в голове, головокружением, шумом в ушах, приступами одышки. Также возможно появление болевых ощущений в области сердца. При этом показатели повышенного давления для каждого человека очень индивидуальны.

К развитию гипертонического криза может приводить множество факторов. Например, сильные физические нагрузки, длительный стресс, внезапные эмоциональные переживания, синдром хронической усталости или недосыпание.

Что же делать, если у вас случился резкий скачок давления? В первую очередь ни в коем случае нельзя совершать резких движений: вставать, ложиться или садиться.

Что еще нельзя делать и в каком случае надо срочно вызывать скорую помощь? Смотрите в видео врача-кардиолога Андрея Мистюкевича.

Какие виды физической нагрузки помогут снизить давление

Ранее мы показывали ролик врача-невролога о том, как по картинке заподозрить у себя шизофрению.

Болезни и лекарства,Видео,
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