Резкий скачок артериального давления в медицине называется гипертоническим кризом. Состояние может сопровождаться резкой болью в голове, головокружением, шумом в ушах, приступами одышки. Также возможно появление болевых ощущений в области сердца. При этом показатели повышенного давления для каждого человека очень индивидуальны.

К развитию гипертонического криза может приводить множество факторов. Например, сильные физические нагрузки, длительный стресс, внезапные эмоциональные переживания, синдром хронической усталости или недосыпание.

Что же делать, если у вас случился резкий скачок давления? В первую очередь ни в коем случае нельзя совершать резких движений: вставать, ложиться или садиться.

Что еще нельзя делать и в каком случае надо срочно вызывать скорую помощь? Смотрите в видео врача-кардиолога Андрея Мистюкевича.