Как купание в холодной воде влияет на мозг

В то время как одни люди принимают холодный душ ежедневно, другие избегают данной процедуры. А что говорит наука? Ученые пришли к выводу, что купание в холодной воде благотворно влияет на мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Не так давно британские ученые провели исследование, в котором приняли участие здоровые добровольцы. Подопытных погружали в бассейн с холодной водой (20 градусов по Цельсию) на пять минут. В это время эксперты измеряли физиологические показатели тел, после чего проводили функциональную МРТ головного мозга.

Как выяснилось, мозг перестраивал привычные связи, чтобы помочь человеку справиться с шоком. В частности, изменения были связаны с префронтальной и теменной корой, которые контролируют эмоции, а также помогают сохранять внимание и принимать решения.

"Когда участники сказали нам, что они были более бдительными, возбужденными и в целом лучше себя чувствовали после холодной ванны, мы ожидали увидеть изменения в связях между этими частями. И это именно то, что мы обнаружили", –рассказали специалисты.