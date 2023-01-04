Почему мы иногда просыпаемся в холодном поту

Наверняка у каждого хоть раз случалось такое, что утром вы просыпались на мокрой простыне и в поту. У такого состояния может быть несколько причин. И степень серьезности зависит от того, на сколько регулярно это происходит.

В случае, если вы просыпаетесь в холодном поту совсем изредка, вероятнее всего, виной тому стресс. Также зачастую причиной подобных состояний становится элементарное несоблюдение гигиены сна – слишком высокая температура в комнате, одеяло или плед, подобранные не по сезону, постельное белье из некачественных материалов. Для комфортного сна следует поддерживать довольно низкую температуру в спальне – от 16 до 18/20 градусов. Также важно принимать теплый или прохладный душ перед сном.

Если же ночная потливость наблюдается постоянно, это прямой повод обратиться к врачу. Так как такое проявление, в случае, если все важные нюансы гигиены сна соблюдены, может свидетельствовать о крайне серьезных заболеваниях. Таких, как Гепатит С, туберкулез, СПИД, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Вот, что рассказал "Рамблеру" врач общей практики Денис Прокофьев о проблеме ночной потливости:

Причин холодного пота может быть достаточно много: это и инфекционные заболевания, и повышенное выделение пота, и эндокринные заболевания. Но если это однократный эпизод, причиной вероятнее всего является стрессовый фактор. Дело в том, что адреналин запускает усиленную работу потовых желез, и увеличивает частоту сердечных сокращений. В результате мы просыпаемся мокрые и в холодном поту. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог