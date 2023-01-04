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1 час назад

Почему мы иногда просыпаемся в холодном поту

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Наверняка у каждого хоть раз случалось такое, что утром вы просыпались на мокрой простыне и в поту. У такого состояния может быть несколько причин. И степень серьезности зависит от того, на сколько регулярно это происходит.

Почему мы иногда просыпаемся в холодном поту
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В случае, если вы просыпаетесь в холодном поту совсем изредка, вероятнее всего, виной тому стресс. Также зачастую причиной подобных состояний становится элементарное несоблюдение гигиены сна – слишком высокая температура в комнате, одеяло или плед, подобранные не по сезону, постельное белье из некачественных материалов. Для комфортного сна следует поддерживать довольно низкую температуру в спальне – от 16 до 18/20 градусов. Также важно принимать теплый или прохладный душ перед сном.

Если же ночная потливость наблюдается постоянно, это прямой повод обратиться к врачу. Так как такое проявление, в случае, если все важные нюансы гигиены сна соблюдены, может свидетельствовать о крайне серьезных заболеваниях. Таких, как Гепатит С, туберкулез, СПИД, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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Вот, что рассказал "Рамблеру" врач общей практики Денис Прокофьев о проблеме ночной потливости:

Причин холодного пота может быть достаточно много: это и инфекционные заболевания, и повышенное выделение пота, и эндокринные заболевания. Но если это однократный эпизод, причиной вероятнее всего является стрессовый фактор. Дело в том, что адреналин запускает усиленную работу потовых желез, и увеличивает частоту сердечных сокращений. В результате мы просыпаемся мокрые и в холодном поту.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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