Всегда ли преддиабет заканчивается диабетом: отвечает врач

Некоторым пациентам врачи ставят "преддиабет". Одни в этот момент успокаиваются: мол, диагноза "сахарный диабет" нет, значит, все в порядке. Другие напротив беспокоятся – не пора ли пересмотреть устоявшийся образ жизни. Насколько этот диагноз корректен и в каких случаях заболевание превращается в сахарный диабет, разбирался "Рамблер".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"Преддиабетом" называют состояние, при котором в организме нарушается толерантность к глюкозе. Поэтому данный термин не совсем корректен, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Видео дня

У нас есть термин: нарушение толерантности к глюкозе. Это когда повышение уровня капиллярной глюкозы уже фиксируется, но диабета еще нет. Поэтому состояние современного общества уже складывается из факторов риска диабета: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, повышенный уровень холестерина, повышенный ИМТ. Надо очень четко понимать, что сахарный диабет находится в генетике человека, и что будет пусковым фактором, сказать сложно. Это может быть и перенесенное заболевание, и прием препаратов. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

У людей с толерантностью к глюкозе в первую очередь страдают сосуды, что в свою очередь увеличивает риск инфаркта и инсульта. Но самое неприятное, что пациент может даже и не подозревать о том, что у него есть проблемы со здоровьем. Преддиабет никак не сказывается на общем самочувствии. Его можно обнаружить только после ряда лабораторных исследований.

Развиться это состояние может у людей любого возраста. Однако паниковать, услышав в кабинете врача этот термин — "преддиабет", не стоит. Справиться с нарушением толерантности к глюкозе и не довести организм до развития сахарного диабета можно. Для этого пациенту рекомендуют пройти курс препаратов (не инъекции инсулина, отметим сразу) и поработать над устранением провоцирующих скачки сахара факторов.

Например, следить за индексом массы тела, не допускать ожирение, вести активный образ жизни. Безусловно, наесть сахарный диабет невозможно, и сладкое здесь ни при чем. Важно понимать, что диабет заложен внутри нас, и главное — минимизировать факторы, которые могут его запустить. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с язвой желудка, гипертонией, сахарным диабетом в семейном анамнезе, поликистозом яичников и гестационным диабетом. Чаще всего именно у этих пациентов наблюдается нарушение толерантности к глюкозе.