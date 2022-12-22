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1 час назад

Как лекарство от диабета помогает лечить суставы: исследование

Мира Маркина

Такое хроническое заболевание, как остеоартрит, сопровождается не только скованностью суставов, но и сильной болью. В некоторых случаях пациентам требуется хирургическое лечение: полная замена пораженной суставной ткани. Однако вероятно, что в обозримом будущем тяжелые последствия заболевания получится купировать с помощью одного препарата. Подробнее об этом читайте в статье “Рамблера”.

Как лекарство от диабета помогает лечить суставы: исследование
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые из трех стран (Китай, Тайвань и Австралия) провели исследование об использовании метморфина – лекарственного препарата, который используют пациенты с сахарным диабетом второго типа – для лечения остеоартрита. Результаты их научных изысканий опубликованы в журнале Канадской медицинской ассоциации.

В группу добровольцев вошли мужчины и женщины из Тайваня, которым в промежутке между 2000 и 2012 годом поставили диагноз “сахарный диабет II типа”. Средний возраст участников исследования составил 63 года (49,8% были женщины).

Три вопроса доктору о боли в суставах

Из 40 694 пациентов 50% получали метформин, а остальные 20 347 человек — нет. Ученые сравнили результаты обеих групп. Таким образом выяснилось, что терапия метморфином снижает риск заболевания остеоартритом (сахарный диабет считается фактором, повышающим риск развития этого недуга). В перспективе необходимость хирургического лечения суставов коленей и таза снизилась на 30%.

Однако называть метморфин лекарством от остеоартрита авторы исследования не спешат. По их мнению, необходимо подтвердить эффективность лечения у пациентов с остеоартритом рандомизированными контролируемыми клиническими испытаниями.

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